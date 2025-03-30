Skandal Baru! Ajil Ditto Frustasi, Giulio Parengkuan Dihantui Masalah Baru di Culture Shock 7

JAKARTA – Episode ketujuh dari series Culture Shock di VISION+ semakin seru dan bikin greget penonton setianya. Streaming keseruannya dengan klik di sini.

Riko (Ajil Ditto) yang sebelumnya memilih kabur dari rumah akhirnya menemukan tempat pelarian di rumah sang ayah, Maman (McDanny). Namun, Riko mengalami permasalahan yang tidak diduga, hingga Maman berusaha membantunya dengan berbagai cara, mulai dari pelumas aneh, obat-obatan, hingga membawanya ke klinik Aceng!

Di sisi lain, Frans (Giulio Parengkuan) juga menghadapi dilema besar. Flo, yang selama ini selalu nempel padanya, tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya hamil. Flo menuntut Frans untuk memenuhi janjinya agar tidak meninggalkannya. Frans kini harus memilih antara tanggung jawab atau kebebasannya sendiri. Sementara itu, Desi (Dhea Ananda) mulai mengambil tindakan untuk membawa pulang Riko. Ia bahkan menemui Maman demi membujuk Riko agar kembali ke rumah.



Tidak ketinggalan, Geng LUST juga menjadi sorotan. Kali ini, mereka menggali lebih dalam tentang teknologi deep-fake yang telah membuat mereka menjadi korban skandal. Dengan bukti yang mereka kumpulkan, mereka akhirnya mencoba menunjukkan kebenaran kepada kepala sekolah.

Episode ketujuh Culture Shock menghadirkan konflik yang lebih intens, permasalahan yang semakin rumit. Bagaimana nasib Riko, Frans, dan Geng LUST? Jangan lewatkan episode terbaru hanya di VISION+. Streaming deretan original series lainnya di VISION+ pakai handphone Motorola. Gak hanya pengalaman nonton jadi makin asyik, kamu juga bisa dapetin Vision+ Premium hingga senilai Rp365.000.



Gimana caranya? Cukup beli Motorola seri Moto G 45 5G. Klaim complimentary VISION+ subscription dengan scan barcode di website dan channel penjualan Motorola. Masukkan nomor HP dan IMEI untuk aktivasi! Tunggu apalagi? Langsung beli HP Motorola di e-commerce atau offline store pilihanmu dan rasain asyiknya Streaming Ini Itu di VISION+. Streaming Ini Itu di VISION+.

(tty)