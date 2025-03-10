Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Haru Eza Gionino Turun ke Liang Lahat untuk Memakamkan Sang Ibu

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |19:05 WIB
Momen Haru Eza Gionino Turun ke Liang Lahat untuk Memakamkan Sang Ibu
Momen Haru Eza Gionino Turun ke Liang Lahat untuk Memakamkan Sang Ibu. (Foto: Instagram/@ezagio)
JAKARTA - Eza Gionino melepas sang ibu, Ruchaiyah, ke peristirahatan terakhirnya, pada Senin (10/3/2025). Sang aktor bahkan terlibat langsung memakamkan sang ibu dengan turun ke liang lahat.

Meski berat melepas sang ibu, namun Eza berusaha tegar untuk melantunkan adzan di liang lahat. “Innalillahi wa inna Ilaihi Rojiun. Mama saya pulang ke Rahmatullah pada hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah,” ujarnya. 

Eza Gionino
Eza Gionino turun ke liang lahat untuk memakamkan sang ibu. (Foto: Instagram/@ezagio)

Eza Gionino juga bersyukur karena masih sempat bertemu dan mendampingi sang ibu di detik-detik terakhir kehidupannya. Ibu dan anak ini bahkan sempat saling meminta maaf satu sama lain.

“Ujung-ujungnya, kami tertawa bersama sampai akhirnya saya harus melepas mama dari semua sakitnya,” ungkap sang aktor menambahkan.

Eza Gionino mengaku, telah mengikhlaskan kepergian sang ibu. Dia yakin, Allah telah mengangkat semua penyakit dan penderitaan sang ibu. “Mama sudah enggak sakit lagi sekarang ya Ma. Eza ikhlas Ma, insya Allah saya kuat.”*

