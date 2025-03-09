Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vokalis U’Camp Ruddy Karamoy Meninggal Dunia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |16:49 WIB
Vokalis U’Camp Ruddy Karamoy Meninggal Dunia
Ruddy Karamoy meninggal dunia. (Foto: IG @sandypasband)
Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air. Vokalis band rock asal Bandung U’Camp, Ruddy Karamoy meninggal dunia hari ini, Minggu (9/3/2025) pukul 00.10 WIB. Ruddy meninggal dunia di RS Cibabat, Cimahi.

Kabar duka ini turut disampaikan oleh sahabat almarhum, Sandy Pas Band. Sandy pun mengajak masyarakat untuk mengirimkan Alfatihah dan doa untuk pelantun lagu ‘Bukalah Hatimu’ itu.

“Mohon kesediaan teman-teman Muslim membacakan Al-Fatihah untuk Almarhum RUDDY KARAMOY BIN YUSUF ANDIMIHARJA, terima kasih,” tulisnya.

Ruddy Karamoy meninggal dunia

Sandy pun mengungkapkan bahwa waktu-waktu terakhir jelang meninggal, Rudy sedang rutin beribadah. Almarhum juga sudah merencanakan umrah pada 20 Maret 2025.

“Mendengar kisah-kisah terakhir alm dari istri dan kerabat bahwa hari-hari alm dihiasi dengan kegiatan ibadah dakwah & syiar islam & tgl 20 besok alm akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadhan dan juga keinginan alm untuk silahturahmi ke kediaman @ovyrif dan saya, namun ALLAH SWT berkata lain,” tulisnya.

“Dengan berpulangnya alm sesaat setelah melaksanakan kewajiban beliau sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah manggung dibandung semoga menjadi pertanda baik terhitung jihad,” tutupnya.

(qlh)

