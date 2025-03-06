Gemuruh: Lagu Baru Jeyma Monica yang Menyuarakan Perasaan dalam Kehidupan

Gemuruh: Lagu Baru Jeyma Monica yang Menyuarakan Perasaan dalam Kehidupan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Jeyma Monica, kembali menyentuh hati penikmat musik Indonesia dengan merilis single terbaru berjudul Gemuruh. Lagu ini menjadi karya perdana penyanyi jebolan Trending Star tersebut di awal tahun 2025.

Lagu bernuansa melankolis itu menggambarkan pergulatan emosi seseorang yang merasa terabaikan dan berjuang sendiri di tengah kehidupan yang penuh ekspektasi.

Dengan lirik puitis dan aransemen musik yang mendalam, Gemuruh mengajak pendengar meresapi perasaan kesepian, kecemburuan, dan ketidakpastian yang sering kali menghantui dalam kesendirian.

Jeyma Monica rilis single baru berjudul Gemuruh. (Foto: MNC Media)

Lirik lagu ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang membutuhkan tempat untuk bersandar di tengah badai kehidupan yang menerpa. Gemuruh adalah refleksi dari momen kehidupan di mana kita merasa sendiri, terabaikan, namun harus terus bertahan.

Lagu ini seakan menjadi suara bagi mereka yang merasa tak terdengar agar tahu bahwa perasaan itu nyata dan mereka tidak sendiri. Resmi dirilis pada 7 Maret 2025, Anda bisa menikmati lagu ini di berbagai platform streaming.

Video musik lagu Gemuruh, kini bisa Anda tonton melalui channel YouTube Jeyma Monica Official.**



(SIS)