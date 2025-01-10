Erika Carlina Belajar Agama Islam demi Film Pengantin Setan

Erika Carlina Belajar Agama Islam demi Film Pengantin Setan. (Foto: Instagram/@eri.carl)

JAKARTA - Erika Carlina bekerja keras belajar agama Islam demi perannya dalam film horor Pengantin Setan. Hal itu karena sang aktris merupakan pemeluk agama Katolik.

Erika mengatakan, harus belajar karena ada beberapa adegan yang mengharuskan dirinya melafalkan ayat Alquran. Untuk memuluskan adegan itu, dia pun belajar dengan serius.

“Challenging banget sebenarnya. Karena aku non-muslim dan Indonesia kan mayoritas Islam. Jangan sampai adegan aku salah,” katanya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 10 Januari 2025.

Erika Carlina Belajar Agama Islam demi Film Pengantin Setan. (Foto: MVP Pictures)

Erika Carlina kemudian belajar melafalkan ayat Alquran tersebut dengan baik dan benar. “Beberapa adegan itu membutuhkan take beberapa kali. Tapi tidak banyak,” tuturnya.

Hal lain yang dipelajari sang aktris saat syuting adalah melakukan adegan rukiyah. Dia mengaku, adegan itu cukup menantang karena masih berkaitan dengan agama Islam.

Erika Carlina merupakan pemeran utama wanita dalam film horor Pengantin Setan. Dia berperan sebagai Echa, yang keharmonisan pernikahannya diganggu oleh jin.*

