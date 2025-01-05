JAKARTA - Josally memiliki cerita yang unik di balik kemunculannya di Indonesian Idol Season XIII. Sebelum akhirnya berhasil masuk ke dalam Top 23, dia sempat terbersit niat untuk meninggalkan dunia musik. Padahal saat duduk di bangku SMA, Josally telah berkiprah di berbagai panggung festival, mulai dari menjadi vokalis band hingga berperan sebagai pianis. Perjalanan musikalnya yang penuh liku ini menjadi cikal bakal keberaniannya untuk kembali mengadu nasib di ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol.

Lahir di Bandung pada 28 Januari 2005, Josally tidak pernah menyangka bisa sejauh ini melangkah di Indonesian Idol setelah sebelumnya sempat terbersit niat untuk meninggalkan dunia musik. Namun kini, langkahnya tak terbendung lagi. Dengan penuh optimisme, Josally yakin bisa terus melesat dan meraih impian untuk menjadi the next Indonesian Idol.

Josally semakin percaya diri setelah berhasil membuat Bunga Citra Lestari (BCL) sebagai salah satu juri, menitikkan air mata di Eliminasi 2 saat membawakan lagu Dancing Queen. Penampilannya yang tak hanya memukau secara vokal, tetapi juga sebagai seorang performer. Dia membuktikan mampu menyampaikan pesan mendalam dari lagu yang dibawakannya.

Josally bikin BCL menangis dan idolakan Yura Yunita. (Foto: Aldhi Chandra)

Pendidikan

Salah satu alasan Josally hampir meninggalkan dunia musik adalah kecintaannya terhadap dunia perfilman. Sebagai mahasiswa Televisi dan Film di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Josally sempat ingin fokus pada proyek film yang dia idamkan. Namun berkat dorongan kuat dari teman-temannya, Josally akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke dunia musik dan bertarung di Indonesian Idol.

Musisi Inspirasi

Josally sangat mengidolakan sosok musisi dengan musikalitas tinggi seperti Yura Yunita. Kemampuan Yura dalam menciptakan lagu-lagu indah bersama suaminya sangat menyentuh hati Josally. Tak hanya itu, Josally juga terpesona dengan cara bernyanyi Yura yang begitu emosional, mampu menyampaikan perasaan yang mendalam hingga mengena di hati penonton.



Selain Yura, Josally juga mengagumi Sabrina Carpenter. Terutama kemampuan stage act Sabrina yang begitu memukau dan penuh energi, yang membuatnya semakin termotivasi untuk mengembangkan bakatnya sendiri di atas panggung.

Hobi

Dunia perfilman memang begitu melekat dalam diri Josally. Sehari-hari, dia hobi mengotak-atik scoring film, yang tak hanya mengasah kreativitasnya dalam dunia perfilman, tetapi juga sejalan dengan passion-nya di dunia musik. Bagi Josally, perpaduan keduanya menciptakan sebuah harmoni yang indah, di mana setiap nada dan visual saling melengkapi.

Motto

There is a cause of being something. Untuk meraih apa yang diinginkan, perlu ada harganya. Perlu ada tenaga, ada effort yang harus diberikan. Tidak pernah ada orang yang mendapatkan sesuatu yang istimewa dengan cara yang cepat atau mudah, karena mungkin itu tidak akan bertahan lama.

Sosial Media



Instagram: @jovitta.sally

TikTok: jovittasallyy