Advertisement
Advertisement
Home Profil Peserta Foto Video
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Lifestyle
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME PROFIL PESERTA DETAIL
Abey Liansyah
Finalis Indonesia Idol ke 13
Share

JAKARTA - Abey Liansyah merasa bahagia bisa lolos menjadi kontestan Top 23 Indonesian Idol Season XIII. Pria kelahiran Bandung, 22 April 2004, ini tak sabar untuk tampil di babak Live Showcase dan menunjukkan performa terbaiknya. Bagi Abey, momen di Indonesian Idol ini menjadi titik balik untuk kembali ke dunia musik yang telah dia cintai sejak kecil.

Dulu, Abey Liansyah sangat percaya diri mengembangkan bakatnya sebagai penyanyi. Namun, segalanya berubah ketika dia mengalami masa pubertas. Suaranya mendadak berubah dan sempat membuatnya kena mental. Namun, mengikuti ajang Indonesian Idol telah berhasil membangkitkan kembali kepercayaan dirinya.

Pendidikan

Saking cintanya pada musik, Abey mengambil jurusan Pendidikan Seni Musik di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) saat ini dia masih aktif menjadi mahasiswa semester 5 di sana.

Abey Liansyah sangat mencintai dunia musik. Karena itu, Abey memilih jurusan Pendidikan Seni Musik di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Saat ini, dia masih aktif sebagai mahasiswa semester 5.

Abey Liansyah terinspirasi stage act Michael Jackson. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)
Abey Liansyah terinspirasi stage act Michael Jackson. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)

Musisi Inspirasi

Abey sangat mengidolakan musisi yang memiliki kharisma, bukan hanya dari suaranya, tetapi juga dari kemampuan mereka memikat hati melalui aksi panggung. Melihat David Bayu, Ello, hingga Musisi legendaris Michael Jackson dengan penampilan panggung yang memukau, Abey pun langsung jatuh hati dan bertekad untuk menampilkan stage act yang menghibur di panggung Indonesian Idol. Selain itu, Abey juga terinspirasi oleh kakek dan ayahnya yang merupakan seniman Sunda.

 

Hobi

Abey Liansyah sangat menikmati dunia bernyanyi. Selain itu, nge-trail menjadi salah satu hobinya untuk melepas penat. Bersama sang ayah, dia sering menghabiskan waktu dengan menikmati kegiatan motocross yang menyenangkan.

Abey Liansyah terinspirasi stage act Michael Jackson. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)
Abey Liansyah terinspirasi stage act Michael Jackson. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)

Motto

Berbuat baik kepada siapa pun, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk berbuat baik, karena yakin bahwa setiap perbuatan baik akan terbalas dengan lebih baik lagi.

Sosial Media

Instagram: @Akbarherliansyah
TikTok: abyyy

Kumpulan Artikel Abey Liansyah
Abey Ngebet Rilis Single Usai Tereliminasi di Indonesian Idol Season XIII
5 Potret dan Fakta Menarik Abey Liansyah, Peserta Indonesian Idol Season XIII yang Terinspirasi Michael Jackson
Profil Abey Liansyah, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Terinspirasi Stage Act Michael Jackson dan Bertekad Tebar Kebaikan
Advertisement