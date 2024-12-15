Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat! Oza Rangkuti Resmi Menikah

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |07:49 WIB
Selamat! Oza Rangkuti Resmi Menikah
Pernikahan Oza Rangkuti. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Komika sekaligus konten kreator Oza Rangkuti datang dengan kabar bahagia. Dia resmi menikah dengan penyiar Aisha Lahtiba, Sabtu (14/12/2024).  

Momen akad nikah mereka terungkap dari unggahan komika Sastra Silalahi. Dalam video yang dibagikan, Oza Rangkuti yang mengenakan busana pengantin dengan sentuhan adat minang berwarna putih-gold itu tampak menjabat tangan ayah Aisha sebagai wali nikah dan mengucap ijab kabul dengan lantang.  

Menikahi Aisha, Oza Rangkuti memberikan maskawin uang tunai senilai Rp14.122.024 yang sama dengan tanggal pernikahan mereka. 

"Saya terima nikah dan kawinnya Aisha Lahtiba Rachmansyah binti Rudy Rachmansyah dengan maskawin yang tersebut, tunai," ujar Oza Rangkuti.

Setelah ijab kabul berlangsung, Aisha pun berjalan menuju meja akad nikah dengan diantar oleh saudara laki-lakinya untuk bersanding dengan Oza pertama kalinya sebagai pasangan suami istri.

Lalu, keduanya tampak bersanding untuk memamerkan buku nikah dan cincin nikah yang telah tersemat di jari manis masing-masing. Mereka tampak semringah saat berpose dengan memamerkan cincin dan buku nikah. 

Kemudian mereka menggelar acara resepsi dimana kali ini menggunakan busana pengantin dengan nuansa adat Batak. 

(qlh)

