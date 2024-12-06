Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lesti Kejora Hamil Anak Perempuan, Rizky Billar Siapkan Kamar Serba Pink

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |13:30 WIB
Lesti Kejora Hamil Anak Perempuan, Rizky Billar Siapkan Kamar Serba Pink
Yakin Lesti Kejora Hamil Anak Perempuan, Rizky Billar Siapkan Kamar Serba Pink. (Foto: Instagram/@lestikejora)
A
A
A

DEPOK - Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora antusias mempersiapkan kelahiran anak kedua mereka yang diprediksi berjenis kelamin perempuan. Bahkan, Billar sudah mempersiapkan kamar khusus untuk anak keduanya tersebut.

Dia mengaku, mendekorasi kamar anak keduanya itu dengan nuansa serba pink. "Semuanya bernuansa pink. Karena cewek, jadi wallpaper kamarnya kami ganti jadi serba pink," tuturnya saat ditemui di Andara, Depok.

Tak hanya kamar, Rizky Billar dan Lesti Kejora juga sudah mempersiapkan baju dan perlengkapan bayi. "Untuk kebutuhan dasar bayi, seperti baju dan lain-lain gitu sudah semua," kata sang pedangdut menimpali.

Menariknya, Rizky Billar sebenarnya tak ingin gegabah menentukan tema khusus untuk menyambut kelahiran sang anak. Alasannya, karena dia tak ingin Lesti kecewa karena jenis kelamin anaknya tak sesuai yang diharapkan.

"Ya kali sudah beli baju perempuan anaknya malah laki-laki. Masa saya yang disuruh pakai, gitu?" ucap sang aktor.

Lesti Kejora
Lesti Kejora Hamil Anak Perempuan, Rizky Billar Siapkan Kamar Serba Pink. (Foto: Instagram/@lestikejora)

Kendati demikian, Rizky Billar cukup yakin dengan prediksi bahwa anak keduanya itu perempuan. Hal ini dilihat dari perilaku Lesti yang dinilai makin cantik selama masa kehamilan.

"Saya menilai istri saya kelihatan lebih fresh, lebih glowing, lebih cantik.Terkadang, dia juga lebih sensi terus gampang ngantuk. Bentuk perutnya juga lebih ke samping," ungkapnya.*
 

(SIS)

