Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat! Rio Haryanto Resmi Menikah dengan Athina Papadimitriou 

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |10:10 WIB
Selamat! Rio Haryanto Resmi Menikah dengan Athina Papadimitriou 
Rio Haryanto resmi menikah dengan Athina. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Kebahagiaan bukan hanya dirasakan Zumi Zola dan Putri Zulhas karena pernikahannya melainkan juga Rio Haryanto yang menikah dengan Athina Papadimitriou di hari yang sama, Kamis (5/12/2024).

Momen pernikahan Rio Haryanto pun terungkap dari unggahan Instagram Story di mana dirinya membagikan ulang unggahan dari kerabat serta tamu undangan yang hadir. 

Rio yang mengenakan beskap putih lengkap dengan peci tampak mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas. Menikahi keponakan Sandiana Uno itu, Rio Haryanto memberikan mas kawin berupa logam mulia sebanyak 5 dan 12 gram serta uang 2.024 USD yang sama dengan tanggal pernikahan mereka. 

"Saya terima nikah dan kawinnya Athina Siti Khadijah Papadimitriou binti Dimitrius Alexandre Papdmitriou dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai," ucap Rio Haryanto.

Usai resmi menjadi sepasang suami istri, Rio dan Athina tampak semringah memamerkan buku nikah mereka. Athina tampak anggun mengenakan kebaya putih dengan hiasan kepala adat Betawi, siangko.

Sandiaga Uno yang hadir bersama sang istri pun ikut bahagia dengan pernikahan keponakannya. Melalui unggahannya, Sandiaga Uno memanjatkan doa terbaik untuk kehidupan rumah tangga Rio dan Athina.

"Alhamdulillah SAH!! Hari ini saya menjadi saksi dari janji suci keponakan saya tercinta, Athina dengan @rharyantoracing. Pernikahan itu seperti babak baru dalam hidup, penuh warna dan kejutan. Semoga Allah senantiasa memberkahi pernikahan kalian, dipenuhi cinta, menjadi pasangan sehidup sesurga, aamiin ya rabbal alamin," ujar Sandiaga Uno dalam Instagram miliknya.

(qlh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188657//viral-vkh5_large.jpg
Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188398//pernikahan-vBYK_large.jpg
Banyak Pasangan Lintas Negara, Penghulu Kini Dilatih Bahasa Arab dan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/330/3188227//ilustrasi-aXzn_large.jpg
Nikah Tanpa Saksi Apakah Sah Dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/614/3187839//ilustrasi-sgaG_large.jpg
Apa Hukumnya Jika Istri Menolak Poligami?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187556//pernikahan-Zsib_large.jpg
Rekomendasi Tanggal Pernikahan di 2026, Angkanya Cantik-Cantik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/614/3186886//ilustrasi-VozN_large.jpg
Poligami Tanpa Restu Istri Pertama, Apakah Sah?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement