Selamat! Rio Haryanto Resmi Menikah dengan Athina Papadimitriou

JAKARTA - Kebahagiaan bukan hanya dirasakan Zumi Zola dan Putri Zulhas karena pernikahannya melainkan juga Rio Haryanto yang menikah dengan Athina Papadimitriou di hari yang sama, Kamis (5/12/2024).

Momen pernikahan Rio Haryanto pun terungkap dari unggahan Instagram Story di mana dirinya membagikan ulang unggahan dari kerabat serta tamu undangan yang hadir.

Rio yang mengenakan beskap putih lengkap dengan peci tampak mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas. Menikahi keponakan Sandiana Uno itu, Rio Haryanto memberikan mas kawin berupa logam mulia sebanyak 5 dan 12 gram serta uang 2.024 USD yang sama dengan tanggal pernikahan mereka.

"Saya terima nikah dan kawinnya Athina Siti Khadijah Papadimitriou binti Dimitrius Alexandre Papdmitriou dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai," ucap Rio Haryanto.

Usai resmi menjadi sepasang suami istri, Rio dan Athina tampak semringah memamerkan buku nikah mereka. Athina tampak anggun mengenakan kebaya putih dengan hiasan kepala adat Betawi, siangko.

Sandiaga Uno yang hadir bersama sang istri pun ikut bahagia dengan pernikahan keponakannya. Melalui unggahannya, Sandiaga Uno memanjatkan doa terbaik untuk kehidupan rumah tangga Rio dan Athina.

"Alhamdulillah SAH!! Hari ini saya menjadi saksi dari janji suci keponakan saya tercinta, Athina dengan @rharyantoracing. Pernikahan itu seperti babak baru dalam hidup, penuh warna dan kejutan. Semoga Allah senantiasa memberkahi pernikahan kalian, dipenuhi cinta, menjadi pasangan sehidup sesurga, aamiin ya rabbal alamin," ujar Sandiaga Uno dalam Instagram miliknya.

(qlh)