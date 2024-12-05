Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Repot Banget! Ibu Muda Ini Mau Healing Berujung...

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |22:49 WIB
Repot Banget! Ibu Muda Ini Mau Healing Berujung...
Repot banget! Ibu muda ini mau healing berujung... (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Piknik Pesona Originals Series Vision+ hadir dengan 10 film pendek yang merupakan karya dari 10 sutradara Tanah Air yang berbeda. Jus Nanas dan Kue Lapis hadir sebagai film penutup yang dapat kamu saksikan dengan klik link di sini.

Film ini bercerita tentang seorang ibu muda yang memiliki banyak kesibukan dan pekerjaan, selain berprofesi sebagai florist yang aktif di sosial media, rupanya ia juga seorang agen properti, dan memiliki usaha sampingan sebagai penjual ikan koi. Ia menginginkan untuk rehat dari kesibukannya sejenak, dengan berbekal segelas jus nanas dan sepotong kue lapis dirinya bersiap untuk piknik dan meditasi, menikmati udara segar dan pengalaman cantik di tengah hutan pinus.

Namun keinginannya, terhalang oleh kesibukan yang terus menghantuinya, mulai dari pertanyaan pegawai-pegawainya, hingga pekerjaan yang datang secara tiba-tiba sehingga memaksa dirinya harus terus menjawab chat hingga mengangkat handphone yang berdering. Dapatkah sang ibu terjauh dari hiruk pikuk pekerjaanya? Atau ia justru harus bekerja dalam rencana healingnya? Saksikan Jus Nanas dan Kue Lapis di Vision+ dengan klik di sini.

Download aplikasinya di Appstore dan Playstore dan langganan mulai Rp20.000. Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja!

(tty)


Telusuri berita celebrity lainnya
