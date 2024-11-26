Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jung Ho Yeon dan Lee Dong Hwi Putus setelah 9 Tahun Pacaran

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |14:13 WIB
Jung Ho Yeon dan Lee Dong Hwi Putus setelah 9 Tahun Pacaran
Jung Ho Yeon dan Lee Dong Hwi Putus. (Foto: Hancinema)
SEOUL - Aktor Squid Game Jung Ho Yeon resmi putus dari aktor Lee Dong Hwi. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi kedua aktor tersebut, Saram Entertainmnet, pada 26 November 2024.

“Meski memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka, namun Jung Ho Yeon dan Lee Dong Hwi memastikan akan tetap berteman baik,” kata Saram Entertainment seperti dikutip dari YTN, pada Selasa (26/11/2024).

Sayangnya, agensi tersebut tidak membeberkan alasan kedua aktor tersebut memutuskan jalinan asmara mereka yang telah berjalan selama 9 tahun.

Jung Ho Yeon dan Lee Dong Hwi Putus
Jung Ho Yeon dan Lee Dong Hwi Putus setelah 9 Tahun Pacaran. (Foto: Instagram/@dlehdgnl)

Jung Ho Yeon dan Lee Dong Hwi berpacaran pada 2015, namun baru go public setahun kemudian. Meski sang aktris menuai popularitas lewat perannya dalam series Squid Game, namun dia tak pernah menutupi hubungannya dengan Lee Dong Hwi.

Hal serupa dilakukan oleh Lee Dong Hwi. Saat tampil dalam program Kwak Taxitrip 2 yang tayang pada 10 Agustus silam, dia memamerkan Jung Ho Yeon kepada seorang tukang taksi di Los Angeles, Amerika Serikat.

“Tak ada karyaku yang terkenal. Tapi apa kau sudah nonton Squid Game? Pemeran utama wanita dalam series itu adalah pacarku, sahabat baikku,” ujar aktor Reply 1988 tersebut kala itu.*

(SIS)

