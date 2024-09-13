Kasus Kejahatan Seksual Moon Taeil Resmi Dilimpahkan ke Kejaksaan

SEOUL - Kasus kejahatan seksual Moon Taeil resmi dilimpahkan Kepolisian Bangbae Seoul ke Kejaksaan, pada 12 September 2024. Kasusnya, menurut polisi, dilimpahkan tanpa adanya penahanan.

“Kami tidak bisa mengungkapkan secara spesifik terkait pasal apa saja yang disangkakan padanya dan detail jumlah korbanya,” kata juru bicara Kepolisian Bangbae dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (13/9/2024).

Skandal seksual Moon Taeil terkuak ketika SM Entertainment mengumumkan sang idol mundur dari NCT, pada 28 Agustus silam. Kala itu, agensi tersebut menyebut, Taeil terlibat kasus kejahatan seksual tanpa merilis detail apapun.

Kasus Kejahatan Sekusal Moon Taeil Dilimpahkan ke Kejaksaan. (Foto: Dispatch)

“Setelah berdiskusi dengan Taeil, kami sampai pada kesepakatan bahwa dia akan meninggalkan NCT,” ungkap agensi tersebut kala itu.

Dalam keterangan berbeda, SM Entertainment menyebut, pihaknya baru mengetahui skandal seksual Taeil, sekitar pertengahan Agustus 2024. Sementara laporan korban masuk ke Kepolisian Bangbae, pada Juni 2024.

Meski tak secara gamblang mengungkapkan kasus yang dilaporkan, namun Kepolisian Bangbae memastikan, kasus tersebut tidak terkait dengan kejahatan seksual pada remaja pria seperti yang ramai diberitakan.

Moon Taeil diketahui menjalani pemeriksaan perdana kasus kejahatan seksual, pada 28 Agustus 2028, hari yang sama dia didepak dari NCT.*

(SIS)