HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sahabat Ketoprak Dukung Pelestarian Budaya Lewat Pertunjukan Ratu Kencono Wungu

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:39 WIB
Sahabat Ketoprak Dukung Pelestarian Budaya Lewat Pertunjukan <i>Ratu Kencono Wungu</i>
Pertunjukan Ketoprak Majapahit: Ratu Kencono Wungu. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Sahabat Ketroprak dan seniman tradisi Wayang Orang Bharata menggelar Ketoprak Financial, pertunjukan seni ketoprak berujudul Majapahit: Ratu Kencono Wungu.

Pertunjukan ketoprak arahan Aries Mukadi ini akan digelar di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, pukul 19.00-21.00 WIB. Pagelaran akan semakin spesial karena melibatkan jurnalis dan para direktur perusahaan.

Lakon Majapahit: Ratu Kencono Wungu diangkat dari sejarah Kerajaan Majapahit. Setelah Bhre Wirabhumi kalah dalam Perang Paregreg dan terbunuh pada 1406, Wikramawardhana memimpin Majapahit hingga tahun 1429. 

Pertunjukan Ketoprak Majapahit: Ratu Kencono Wungu. (Foto: MNC Media)
Pertunjukan Ketoprak Majapahit: Ratu Kencono Wungu. (Foto: MNC Media)

Sepeninggal Wikramawardhana, terjadi kebingungan siapa yang berhak memimpin Kerajaan Majapahit. Karakter utama dalam pertunjukan ini dibintangi Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina juga akan tampil bersama pejabat sektor keuangan dan jurnalis senior lainnya. Sementara Srimulat akan tampil sebagai bintang tamu.

Seluruh penjualan tiket dari pertunjukan ini akan digunakan untuk membantu pendidikan anak dari keluarga pra-sejahtera. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Priscillia di nomor 0812 9842 0901*

(SIS)

