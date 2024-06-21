Advertisement
TV SCOOP

Ketika Zara Adhisty dan Yasamin Jasem Rebutan Rafael Adwel dalam Just Wanna Say I Love You

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |16:05 WIB
Ketika Zara Adhisty dan Yasamin Jasem Rebutan Rafael Adwel dalam <i>Just Wanna Say I Love You</i>
Original Series Vision+ Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Series Just Wanna Say I Love You akan memulai debutnya di Vision+, pada 28 Juni mendatang. Series garapan Melly Goeslaw dan Anto Hoed itu terdiri dari delapan episode dan diadaptasi dari lagu-lagu hits milik band Potret.

Episode Mak Comblang misalnya, bercerita tentang Nina (Zara Adhisty) yang menjadi mak comblang untuk sahabatnya, Putri (Yasamine Jasem). Untuk membantu Putri, dia mengirimkan surat cinta untuk gebetan sang sahabat bernama Aldo (Rafael Adwel).

Dalam perjalanannya, Nina justru jatuh cinta kepada sang kakak kelas yang merupakan cowok incaran sahabatnya sendiri. Namun dia terpaksa menyembunyikan perasaannya tersebut dari sang sahabat.

Lalu siapa dari antara dua sahabat tersebut yang akan dipilih oleh Aldo? Lalu apakah hubungan Nina dan Putri berubah karena permasalahan tersebut? Nantikan series Just Wanna Say I Love You di Vision+ dengan mengklik link berikut ini.

Original Series Vision+ Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)

Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store di sini atau dengan mengakses laman www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

