HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ada Bunga Zainal dan Cassandra Lee di The Girl Fest 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |08:30 WIB
Ada Bunga Zainal dan Cassandra Lee di The Girl Fest 2024
Ada Bunga Zainal dan Cassandra Lee di The Girl Fest 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – The Girl Fest 2024 hadir di Senayan Park, Jakarta Selatan, pada 24 hingga 26 Mei 2024. Mengusung tema ‘Digital Dreamer’, festival ini menjadi wadah bagi perempuan menggali potensi diri dan melangkah maju di dunia digital.

Ada berbagai kegiatan menarik yang bisa Anda lakukan di festival ini. Dari konferensi, workshop, mentoring session, dan talkshow inspiratif dari para pakar teknologi, kewirausahaan, media sosial, dan pengembangan diri.

Jangan ketinggalan mengikuti talkshow yang diisi para cast series Vision+ Kartu Keluarga, Bunga Zainal dan Cindy Nirmala. Ada pula Cassandra Lee, Givina, dan Gabriella Eka dari series Potret: Just Wanna Say I Love You.

The Girl Fest 2024 tak sekadar festival biasa namun menjadi komunitas yang mendukung dan memberdayakan perempuan. Dalam festival ini, kaum hawa bisa membangun jaringan dengan sesama perempuan.

Event ini merupakan kesempatan emas bagi perempuan muda untuk menggali potensi diri, mendapatkan inspirasi, dan membangun komunitas yang suportif. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan tiketmu dan jadilah bagian dari Digital Dreamer!

Tiket dapat Anda beli secara online dengan mengklik tautan ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Cindy Nirmala, Bunga Zainal, Cassandra Lee, Givina, dan Gabriella Eka di The Girl Fest 2024.

Unduh aplikasi Vision+ di sini dan nikmati konten eksklusifnya dengan berlangganan Premium. Paket tersebut menawarkan original series, Video on Demand berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

