HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituding Main HP Usai Ditangkap, Istri Epy Kusnandar: Akunnya Saya yang Pegang!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |11:45 WIB
Dituding Main HP Usai Ditangkap, Istri Epy Kusnandar: Akunnya Saya yang Pegang!
Epy Kusnandar dituding main hp usai ditangkap (Foto: Instagram/karinaranau9)
A
A
A

JAKARTA - Epy Kusnandar ditangkap kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkotika pada Jumat, 11 Mei kemarin. Diketahui, Epy bersama rekannya, Yogy Gamblez, ditangkap di warung makan miliknya dan istri, yang berlokasi di Apartemen Kalibata, Jakarta Selatan dengan barang bukti berupa ganja.

Beberapa hari setelah ditangkap, akun Instagram Epy, @epy_kusnandar_official diketahui masih aktif dan sempat memposting unggahan. Hal itu menimbulkan pertanyaan netizen hingga tudingan Epy masih bisa main ponsel usai ditangkap.

Menanggapi hal itu, istri Epy, Karina Ranau buka suara. Ia mengatakan dirinya memang mengelola akun Instagram Epy sehingga bisa memposting unggahan di akun sang suami.

“Akun Instagram Epy Kusnandar saya yang pegang. Jadi buat yang pikirannya selalu kalut, sibuk sendiri,marah marah dan haters berjuta juta umat (kok bisa ya lagi ditahan tapi main hp)? Suami saya tidak pegang hp sampai detik ini,” tulis Karina di Instagram Epy Kusnandar, Minggu (13/5/2024).

Karina Ranau

Epy Kusnandar dituding main hp usai ditangkap (Foto: Instagram/karinaranau9)

Karina mengatakan sang suami selalu mengikuti prosedur dan aturan dengan baik terutama dari pihak kepolisian. Ia menegaskan tak ada perlakuan khusus dari pihak polisi pada Epy.

Ia berharap warganet bisa mengerti dan paham, bahwa Epy bersikap kooperatif dan tidak melanggar aturan saat diringkus kepolisian.

“Kamu warga negara Indonesia yang baik, taat dengan aturan, menghormati prosedur dari instansi kita kepolisian Republik Indonesia. Jadi tidak ada perlakuan khusus ya, sama dengan manusia yang lainnya,” jelas Karina.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
