HOME CELEBRITY MOVIE

Han So Hee dan Ryu Jun Yeol Digaet Bintangi Delusion

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |17:45 WIB
Han So Hee dan Ryu Jun Yeol Digaet Bintangi <i>Delusion</i>
Han So Hee dan Ryu Jun Yeol digaet bintangi Delusion. (Foto: Instagram/@xeesoxee/DAZED)
A
A
A

SEOUL - Aktris Han So Hee dan Ryu Jun Yeol berpotensi adu akting dalam proyek baru yang diadaptasi dari webtoon berjudul Delusion. Proyek tersebut, rencananya akan diarahkan oleh sutradara Han Jae Rim. 

“Delusion adalah salah satu proyek yang didapatkan Han So Hee. Saat ini, dia masih mempertimbangkan untuk bermain dalam proyek tersebut,” kata 9ato Entertainment mewakili sang aktris dikutip dari Soompi, pada Rabu (6/3/2024). 

Ryu Jun Yeol digaet bintangi Delusion. (Foto: Instagram/@ryusdb)

Komentar senada juga diungkapkan agensi Ryu Jun Yeol, C-JeS Studios. “Dia mendapat tawaran membintangi Delusion dan masih mempertimbangkannya,” ungkap agensi tersebut. 

Mengusung genre misteri-thriller, proyek ini akan mengambil dua setting waktu, Shanghai (1800-an) dan Gyeongseong (1935). Kisahnya tentang Yun Iho yang ditugaskan untuk melukis perempuan misterius bernama Song Jeong Hwa di hotelnya. 

Han So Hee digaet bintangi Delusion/. (Foto: Instagram/@xeesoxee)

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi terkait detail karakter yang akan diperankan Han So Hee dan Ryu Jun Yeol dalam proyek ini. Selain itu, belum ada kejelasan apakah Delusion akan digarap sebagai drama atau film. 

Hak cipta penggarapan Delusion sebenarnya sudah dikantongi sutradara Han Jae Rim sejak tahun 2021. Sang sutradara dikenal lewat sederet film hitsnya, seperti Emergency Declaration dan The Face Reader.*

(SIS)

