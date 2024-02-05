Alvin Jo Rilis Lagu Falling In Love In Jakarta, Berlatar Romantika Ibu Kota

JAKARTA - Alvin Jo merilis single terbarunya, Falling In Love In Jakarta, pada 26 Januari 2024. Lagu tersebut merupakan isi hati Alvin sebagai anak rantau yang kemudian menemukan cinta di Jakarta.

Pria asal Malang tersebut mengungkapkan, budaya hidup di Jakarta sempat membuatnya kaget dan tidak suka dengan Ibu Kota. Namun, kota itu justru mempertemukannya dengan seorang perempuan yang akhirnya selalu bersamanya.

Alvin Jo kemudian menyadari bahwa di manapun kita berada asalkan bersama orang yang tepat pasti akan terasa menyenangkan. Tak hanya tema unik, penggarapan video musik Falling In Love In Jakarta pun terbilang tak biasa.

Pasalnya, syuting dilakukan di beberapa tempat cantik di Jakarta. “Bagi aku, ini pengalaman baru. Syuting di KRL, MRT, termasuk pinggiran Jalan Sudirman. Berasa syuting film lebar,” tuturnya.

Kini, lagu Falling In Love In Jakarta bisa Anda nikmati di seluruh platform musik digital favoritmu. Sementara video musiknya tersedia di channel YouTube HITS Records. Tonton sekarang ya!*

(SIS)