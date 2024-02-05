Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alvin Jo Rilis Lagu Falling In Love In Jakarta, Berlatar Romantika Ibu Kota

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |16:21 WIB
Alvin Jo Rilis Lagu <i>Falling In Love In Jakarta</i>, Berlatar Romantika Ibu Kota
Alvin Jo rilis lagu baru bertajuk Falling In Love In Jakarta. (Foto: HITS Records)
A
A
A

JAKARTA - Alvin Jo merilis single terbarunya, Falling In Love In Jakarta, pada 26 Januari 2024. Lagu tersebut merupakan isi hati Alvin sebagai anak rantau yang kemudian menemukan cinta di Jakarta. 

Pria asal Malang tersebut mengungkapkan, budaya hidup di Jakarta sempat membuatnya kaget dan tidak suka dengan Ibu Kota. Namun, kota itu justru mempertemukannya dengan seorang perempuan yang akhirnya selalu bersamanya. 

Alvin Jo kemudian menyadari bahwa di manapun kita berada asalkan bersama orang yang tepat pasti akan terasa menyenangkan. Tak hanya tema unik, penggarapan video musik Falling In Love In Jakarta pun terbilang tak biasa. 

Pasalnya, syuting dilakukan di beberapa tempat cantik di Jakarta. “Bagi aku, ini pengalaman baru. Syuting di KRL, MRT, termasuk pinggiran Jalan Sudirman. Berasa syuting film lebar,” tuturnya.

Alvin Jo rilis lagu baru berjudul Falling In Love In Jakarta. (Foto: HITS Records)

Kini, lagu Falling In Love In Jakarta bisa Anda nikmati di seluruh platform musik digital favoritmu. Sementara video musiknya tersedia di channel YouTube HITS Records. Tonton sekarang ya!*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/205/2808041/alvin-jo-rilis-video-dance-performance-kala-cinta-menggoda-fn9MB4ZBf4.jpg
Alvin Jo Rilis Video Dance Performance Kala Cinta Menggoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/598/2790639/curhat-ke-agatha-chelsea-alvin-jo-ungkap-alasan-menghilang-dari-dunia-hiburan-usai-idola-cilik-mCE7GO3Z6p.jpeg
Curhat ke Agatha Chelsea, Alvin Jo Ungkap Alasan Menghilang dari Dunia Hiburan Usai Idola Cilik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/26/205/2787744/rilis-lagu-kala-cinta-menggoda-versi-lebih-ngebeat-alvin-jo-ciptakan-dance-tiktok-Ww8jjYZDgf.jpg
Rilis Lagu Kala Cinta Menggoda Versi Lebih Ngebeat, Alvin Jo Ciptakan Dance TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/17/205/2782833/alvin-jo-beri-aransemen-kekinian-dalam-lagu-remake-kala-cinta-menggoda-ImiaC2qHtI.jpg
Alvin Jo Beri Aransemen Kekinian dalam Lagu Remake Kala Cinta Menggoda,
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183940//sarwendah-euAb_large.jpg
Sarwendah Dapat Kado Mobil Baru dari Almarhum Ayahnya: Dia Masih Ada Buat Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183836//azizah_salsha-sdv3_large.jpg
Ramai Diboikot, Azizah Salsha Rilis Klarifikasi dan Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement