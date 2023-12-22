Kim Dong Wook Gelar Pernikahan Tertutup Hari Ini

SEOUL - Aktor Kim Dong Wook akan melepas masa lajangnya dengan menikahi kekasihnya di Seoul, Korea Selatan, pada hari ini (22/12/2023). Pernikahan itu akan digelar tertutup karena status mempelai wanita yang bukan dari kalangan selebriti.

Aktor Coffee Prince itu secara mengejutkan mengumumkan pertunangannya, pada 30 Agustus 2023. “Dia dan calon istrinya merencanakan pernikahan berdasarkan iman dan saling percaya,” ujar agensi sang aktor, KEYEAST Entertainment dikutip dari Koreaboo.

Dalam lanjutan keterangannya kala itu, agensi tersebut berterima kasih atas dukungan dan cinta yang diberikan kepada sang aktor. Mereka juga meminta publik dan fans merestui langkahnya memasuki babak baru kehidupan.

Kim Dong Wook memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi film A Crimson Mark, pada 2004. Namun keberadaannya baru mencuri perhatian saat membintangi drama legendaris Coffee Prince.

Sepanjang 19 tahun kariernya, aktor 40 tahun itu telah membintangi 19 drama dan lebih dari 20 judul layar lebar, termasuk The Accidental Detective 2, Along with The Gods, dan Trade Your Love.*

(SIS)