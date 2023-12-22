Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Dong Wook Gelar Pernikahan Tertutup Hari Ini

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |11:33 WIB
Kim Dong Wook Gelar Pernikahan Tertutup Hari Ini
Kim Dong Wook gelar pernikahan tertutup pada 22 Desember 2023. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Aktor Kim Dong Wook akan melepas masa lajangnya dengan menikahi kekasihnya di Seoul, Korea Selatan, pada hari ini (22/12/2023). Pernikahan itu akan digelar tertutup karena status mempelai wanita yang bukan dari kalangan selebriti. 

Aktor Coffee Prince itu secara mengejutkan mengumumkan pertunangannya, pada 30 Agustus 2023. “Dia dan calon istrinya merencanakan pernikahan berdasarkan iman dan saling percaya,” ujar agensi sang aktor, KEYEAST Entertainment dikutip dari Koreaboo

Dalam lanjutan keterangannya kala itu, agensi tersebut berterima kasih atas dukungan dan cinta yang diberikan kepada sang aktor. Mereka juga meminta publik dan fans merestui langkahnya memasuki babak baru kehidupan. 

Kim Dong Wook memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi film A Crimson Mark, pada 2004. Namun keberadaannya baru mencuri perhatian saat membintangi drama legendaris Coffee Prince

Kim Dong Wook menikah hari ini. (Foto: tvN)

Sepanjang 19 tahun kariernya, aktor 40 tahun itu telah membintangi 19 drama dan lebih dari 20 judul layar lebar, termasuk The Accidental Detective 2, Along with The Gods, dan Trade Your Love.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191831/yoon_bak-fXIc_large.jpg
Yoon Bak Umumkan Kehamilan Istri setelah 2 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189670/tiffany_young_dan_byun_yo_han-jXOL_large.jpg
Tiffany SNSD Tulis Surat untuk Fans usai Go Public dengan Byun Yo Han
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189617/tiffany_young_dan_byun_yo_han-63Bq_large.jpg
Tiffany SNSD dan Byun Yo Han Pacaran, Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915/ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187675/minah_girls_day_menikah-f7Iz_large.jpg
Minah Girls Day dan On Joo Wan Gelar Resepsi Pernikahan Tertutup di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185720/jo_bo_ah-Pd7g_large.jpg
Selamat, Jo Bo Ah Hamil Anak Pertama setelah Setahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement