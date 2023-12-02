Shinta Bachir Ingin Kembali Menikah Meski Sudah Gagal 2 Kali

JAKARTA - Shinta Bachir rupanya ingin kembali menikah meski sudah gagal dua kali dalam membina rumah tangga. Bahkan terakhir, pernikahannya dengan Indra Kristianto hanya bertahan empat bulan lamanya.

Bintang film Suster Keramas ini diketahui melayangkan gugatan cerainya pada sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Namun usai perceraian tersebut, ia mengaku masih berharap bisa memiliki pasangan dan memiliki anak lagi sebelum usianya masuk kepala empat.

"Pengennya rumah tangga yang utuh, pengen punya anak lagi sebelum umur 40 tahun, anak cuma satu iyakan," ujar Shinta Bachir saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Desember 2023.

Saat memilih untuk bercerai dari Indra Kristianto, Shinta Bachir mengatakan bahwa ia tidak dinafkahi oleh sang suami. Hal itu membuatnya lelah lantaran dirinya kerap kali mencari nafkah seorang diri selama beberapa tahun belakangan ini.

Shinta Bachir ingin kembali menikah meski sudah gagal 2 kali (Foto: Instagram @shinta_bachir86)





"Pastilah karena kan kita ada sakit, ada capeknya juga kerja siapa sih perempuan yang nggak pengen di nafkahi. Capek loh cari nafkah sendiri terus empat tahun cari nafkah sendiri pengen di nafkahi," bebenya.

Meski memiliki keinginan untuk menikah lagi, keluarganya hanya meminta agar artis 37 tahun ini lebih berhati-hati lagi saat mencari pasangan hidup kedepannya. Selain gagal dua kali membina bahtera rumah tangga, keluarga melihat Shinta Bachir telah berada di titik aman dalam hidupnya. Sehingga dalam pemilihan pasangan hidup selanjutnya, perlu diseleksi secara ketat.

"Kalau keluarga mintanya supaya lebih hati-hati karena keluarga melihat aku sudah di titik aman lah," tutur Shinta Bachir.

(van)