Yura Yunita Tampil Memukau di Area Stage It's Her Day

YURA Yunita memukau di area stage It’s Her Day pada Sabtu (25/11/2023) di acara expo “it’s His/Her Day Playground & Lifestyle Experience” di Hall 1 -3A ICE BSD City. Antrian menjelang sore menuju It’s His/Her Day terlihat lebih padat dan ramai dipadati pengunjung yang banyak menantikan penampilan Yura Yunita untuk memukau Stage Fimela Day.

Suasana malam minggu yang menyenangkan berada di ICE BSD City untuk menjelajahi Expo menarik sekaligus menjadi tempat berkumpulnya para komunitas dan kolaborasi acara yang menyasar target pengunjung perempuan dan laki-laki.

Di area laki-laki terdapat brands Soulnation, Wall of Fades, Mitsubishi Motors, aktivitas menarik seperti taxi drift yang gratis, dan juga music performance yang akan tampil sewaktu-waktu. Sementara di area perempuan, ratusan brands dari fesyen hingga kosmetik turut hadir. Banyak penawaran menarik terutama diskon dan bonus saat belanja.

Hari Minggu merupakan hari terakhir It’s His/Her Day Playground & Lifestyle Experience. Pada hari itu, banyak acara yang ditawarkan antara lain workshop fragrance reed diffuser, berbincang dengan Tasya Kamila dalam sebuah talk show, Ayla Dimitri dalam sesi diskusi, dan ditutup dengan fashion show.

(Wid)