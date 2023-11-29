Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Yura Yunita Tampil Memukau di Area Stage It's Her Day

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |14:55 WIB
Yura Yunita Tampil Memukau di Area Stage It's Her Day
Foto: dok istimewa
A
A
A

YURA Yunita memukau di area stage It’s Her Day pada Sabtu (25/11/2023) di acara expo “it’s His/Her Day Playground & Lifestyle Experience” di Hall 1 -3A ICE BSD City. Antrian menjelang sore menuju It’s His/Her Day terlihat lebih padat dan ramai dipadati pengunjung yang banyak menantikan penampilan Yura Yunita untuk memukau Stage Fimela Day.

Suasana malam minggu yang menyenangkan berada di ICE BSD City untuk menjelajahi Expo menarik sekaligus menjadi tempat berkumpulnya para komunitas dan kolaborasi acara yang menyasar target pengunjung perempuan dan laki-laki.

Di area laki-laki terdapat brands Soulnation, Wall of Fades, Mitsubishi Motors, aktivitas menarik seperti taxi drift yang gratis, dan juga music performance yang akan tampil sewaktu-waktu. Sementara di area perempuan, ratusan brands dari fesyen hingga kosmetik turut hadir. Banyak penawaran menarik terutama diskon dan bonus saat belanja.

Hari Minggu merupakan hari terakhir It’s His/Her Day Playground & Lifestyle Experience. Pada hari itu, banyak acara yang ditawarkan antara lain workshop fragrance reed diffuser, berbincang dengan Tasya Kamila dalam sebuah talk show, Ayla Dimitri dalam sesi diskusi, dan ditutup dengan fashion show.

(Wid)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement