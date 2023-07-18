Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Coki Pardede Sebut Nikah Bukan Solusi Kehidupan Baik, Tuai Pujian netizen

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |00:30 WIB
Coki Pardede Sebut Nikah Bukan Solusi Kehidupan Baik, Tuai Pujian netizen
Coki Pardede. (Foto: Instagram/@cokipardedebebas)
JAKARTA - Komika Coki Pardede menuai decak kagum netizen. Pria yang gemar melontarkan dark jokes ini memberikan pernyataan bijak tentang keputusan menikah.

Menurutnya, menikah bukan solusi memiliki kehidupan yang lebih baik. Coki menilai berumah tangga adalah sebuah tanggung jawab.

"Pernikahan itu bukan solusi dari masalah karena pernikahan itu bentut tanggung jawab yang baru," ujar Coki, dikutip dari kanal YouTube Has Creative, Selasa (18/9/2023).

Menurutnya untuk memutuskan menikah, seseorang harus memperbaiki dirinya sendiri. Ketika hal itu sudah terpenuhi, maka kemungkinan pernikahan baru bisa menciptakan kebahagiaan.

"Kenapa ada orang yang saat menikah jadi berkah? kalau gue pinjem istilahnya nih, bukan karena istri dan anaknya," kata Coki.

Halaman:
1 2
