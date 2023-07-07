Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Ungkap Perbedaan Pola Asuh Krisdayanti dan Ashanty ke Ameena

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |02:34 WIB
Aurel Ungkap Perbedaan Pola Asuh Krisdayanti dan Ashanty ke Ameena
Aurel Hermansyah ungkap perbedaan pola asuh Krisdayanti dan Ashanty terhadap Ameena. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)
A
A
A

 

JAKARTA - Aurel Hermansyah mengungkapkan perbedaan pola asuh kedua ibunya, Krisdayanti dan Ashanty, terhadap sang cucu, Ameena Hanna Nur Atta. Dia mengaku, keduanya punya pola asuh yang sangat bertolak belakang. 

“Kalau Mimi (Krisdayanti) itu hampir sama dengan aku, suka ngisengin Ameena. Jadi anaknya suka kesal kalau diisengin. Tapi kalau ada maunya pasti nyariin," ujarnya dalam channel YouTube Gue Sehat, pada 11 Mei 2023.

Sementara Ashanty, menurut Aurel, lebih memanjakan Ameena. "Kalau sama Bunda, cucunya lebih disayang dan dimanja," ungkap istri Atta Halilintar tersebut menambahkan.

Pernyataan Aurel tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. "Sama-sama punya rasa sayang yang besar ke cucu. Tapi ditunjukkan dengan cara yang berbeda," kata seorang netizen

Lainnya menambahkan, "Pola asuh keduanya baik kok. Krisdayanti dan Ashanty saling melengkapi." Netizen lain menuliskan, "Dari sini kelihatan, tingkah Aurel itu ya Krisdayanti banget." 

Aurel Hermansyah gelar gender reveal anak kedua. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)

Saat ini, Aurel Hermansyah tengah mengandung anak keduanya dari Atta Halilintar. Pasangan ini mengumumkan jenis kelamin sang bayi dikelilingi tiga keluarga: Krisdayanti-Raul Lemos, Anang-Ashanty, dan Gen Halilintar.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/33/3027809/jawaban-menohok-aurel-ketika-netizen-kepo-dengan-pekerjaan-azriel-hermansyah-qaYV0dW6Uz.jpg
Jawaban Menohok Aurel Ketika Netizen Kepo dengan Pekerjaan Azriel Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025078/aurel-hermansyah-di-pertunangan-thariq-halilintar-dan-aaliyah-massaid-dari-sahabat-jadi-adik-aku-MI8rogu8wm.jpg
Aurel Hermansyah di Pertunangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid: Dari Sahabat Jadi Adik Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022981/atta-halilintar-dan-aurel-hermansyah-didoakan-jadi-haji-mabrur-ulDQHWKipr.jpg
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Didoakan Jadi Haji Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019239/aurel-hermansyah-titip-anak-ke-calon-adik-ipar-aaliyah-massaid-nanti-gantian-ya-nE8TklMbeU.jpg
Aurel Hermansyah Titip Anak ke Calon Adik Ipar, Aaliyah Massaid: Nanti Gantian ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/33/3019060/jelang-pergi-haji-aurel-hermansyah-dilarikan-ke-rumah-sakit-gara-gara-jalani-diet-ketat-1KgxxWRM43.jpg
Jelang Pergi Haji, Aurel Hermansyah Dilarikan ke Rumah Sakit Gara-gara Jalani Diet Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017987/aurel-hermansyah-tak-berhenti-nangis-jelang-pergi-haji-tanpa-anak-anak-BwDytrAsck.jpg
Aurel Hermansyah Tak Berhenti Nangis Jelang Pergi Haji Tanpa Anak-Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement