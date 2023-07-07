Aurel Ungkap Perbedaan Pola Asuh Krisdayanti dan Ashanty ke Ameena

JAKARTA - Aurel Hermansyah mengungkapkan perbedaan pola asuh kedua ibunya, Krisdayanti dan Ashanty, terhadap sang cucu, Ameena Hanna Nur Atta. Dia mengaku, keduanya punya pola asuh yang sangat bertolak belakang.

“Kalau Mimi (Krisdayanti) itu hampir sama dengan aku, suka ngisengin Ameena. Jadi anaknya suka kesal kalau diisengin. Tapi kalau ada maunya pasti nyariin," ujarnya dalam channel YouTube Gue Sehat, pada 11 Mei 2023.

Sementara Ashanty, menurut Aurel, lebih memanjakan Ameena. "Kalau sama Bunda, cucunya lebih disayang dan dimanja," ungkap istri Atta Halilintar tersebut menambahkan.

Pernyataan Aurel tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. "Sama-sama punya rasa sayang yang besar ke cucu. Tapi ditunjukkan dengan cara yang berbeda," kata seorang netizen.

Lainnya menambahkan, "Pola asuh keduanya baik kok. Krisdayanti dan Ashanty saling melengkapi." Netizen lain menuliskan, "Dari sini kelihatan, tingkah Aurel itu ya Krisdayanti banget."

Saat ini, Aurel Hermansyah tengah mengandung anak keduanya dari Atta Halilintar. Pasangan ini mengumumkan jenis kelamin sang bayi dikelilingi tiga keluarga: Krisdayanti-Raul Lemos, Anang-Ashanty, dan Gen Halilintar.*

(SIS)