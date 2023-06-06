The Titans Comeback, Bahas Single Tak Ada Rasa di IG Live Okezone Sore Ini

JAKARTA - The Titans kembali meramaikan industri musik Tanah Air dengan single terbarunya, Tak Ada Rasa. Diciptakan oleh Oni ‘The Titans’, lagu tersebut berkisah tentang persahabatan pria dan wanita yang terjalin cukup lama.

Suatu hari, si pria putus dari kekasihnya, dan sahabat wanitanya berharap bisa menggantikan posisi sang mantan. Sayang, keinginan itu tak disambut baik oleh sang sahabat.

Pria itu hanya melihat perempuan itu sebagai sahabat, tanpa ada perasaan lebih. Lagu Tak Ada Rasa mengusung tema akustik yang membuat lagu ini terdengar lebih fresh dan easy listening.

Tak hanya itu, sentuhan semi-orkestra dalam lagu tersebut membawa ketenangan kepada pendengarnya. Obrolan bersama EQ Purba (vokal), Oni (gitar), Indra (bass), Imot (keyboardist), dan Tomtom (drum) bisa disimak di IG Live Okezone.

Jangan lewatkan obrolan seru bersama The Titans di akun Instagram resmi Okezone, pada Selasa (6/6/2023), pukul 15.30 WIB.

