JAKARTA - Fujianti Utami atau Fuji melakukan transaksi jual beli rumah Rp13 miliar. Fuji tengah berbahagia karena di usia yang baru 20 tahun bisa membeli rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Di akun Instagram miliknya, Fuji memperlihatkan rumah yang baru saja ia beli. Fuji pun bersyukur karena bisa membeli rumah yang merupakan cita-citanya sejak kecil.

"Akhirnya impian aku dari kecil terwujud juga di tahun 2023, ini semua ga lepas dari doa orang tua, kerja keras team Fuji until drop dan juga dukungan kalian semua yang udah nemenin aku dari nol, makasih banyak ya udah support aku sampai di titik ini," ujar Fuji di akun Instagram miliknya.

Proses Transaksi Jual Beli Rumah

Fuji juga memperlihatkan proses transaksi jual beli rumah Rp13 miliar tersebut. Adik ipar Vanessa Angel tersebut terlihat melakukan tanda tangan di atas materai. Kemudian dia melakukan cap tangan di sebuah map. Di akhir video, Fuji memperlihatkan sertifikat akta jual beli.

"Just a little girl with big dreams," ujar Fuji.

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)

Sebelumnya 1 1 Fuji Bel...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.