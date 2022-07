Finalis Indonesian idol special season Kezia Sirait, yang akrab dengan sapaan Key B, pasca mengikuti kompetisi tersebut, Key B lantas memberanikan diri berkarir sebagai solois lewat single perdananya 'All Is Over' (2021) bersama produser bernama CVX. Di single tersebut, Key B. ikut berkontribusi dalam penulisan lagu.

Kali ini Key B kembali mempersembahkan karya terbarunya yang bertajuk “Berhenti Menahan”. Pada proses produksi single “Berhenti Menahan”, ini Key B dibantu oleh Tere Panjaitan (komposer) dan Erikson Jayanto (produser).

Sekilas tentang 'Berhenti Menahan', Key B. berfokus pada kegagalan perjalanan cinta yang diambil dari kisah nyata. Cerita bersumber dari prosesnya memahami isi hati sendiri, serta bentuk dari usaha untuk memahami seseorang yang ingin dicintai tanpa mampu membalas apa yang mereka terima.

Â

Single 'Berhenti Menahan' dikerjakan secara mandiri oleh Key B. dengan pilihan diksi dalam Bahasa Indonesia yang menyayat hati. Nuansa sendu makin terasa lewat balutan orkestra yang penuh pilihan melodi temperamental, namun tetap berakar sedih.

Penasaran dengan single terbaru Key B “Berhenti Menahan” ??, Lagu ini bisa kalian dengarkan di seluruh platform musik digital kesayangan kalian.

(kem)