JAKARTA - Krisdayanti mengungkapkan duka citanya yang mendalam atas kepergian artis dan presenter kenamaan, Rina Gunawan.

Dalam unggahan Instagramnya, Krisdayanti mengunggah percakapannya dengan Rina Gunawan. Dalam caption-nya, Krisdayanti mengaku sudah rindu kepada Rina.

"Now i missed you too deeply. Teteh Kenapaaaa," demikian ungkapan kesedihan Krisdayanti, seperti dilihat okezone, Selasa (2/3/2021).

Sebelumnya, kabar duka datang dari industri hiburan Tanah Air. Rina Gunawan menghembuskan napas terakhir hari ini, Selasa (2/3/2021).

“Iya,” ujar manajer Rina, Evi saat dikonfirmasi.

