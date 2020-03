JAKARTA - Ketika beberapa festival musik dan konser di Jakarta ramai dibatalkan akibat penyebaran virus Korona, pedangdut Ayu Ting Ting tampak tak gentar. Dia memastikan, konser tunggalnya pada 28 Maret 2020 akan berlangsung sesuai jadwal.

"Insya Allah konser akan terus berjalan. Mohon doanya saja. I love you so much," kata pedangdut bernama Ayu Rosmalina tersebut.

Sementara itu, Ruben Onsu selaku pihak penyelenggara juga menyatakan bahwa konser itu akan tetap digelar. Sejauh ini, dia mengaku, timnya masih terus mematangkan semua persiapannya.

"Kekhawatiran ada. Tapi kan kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya di venue acara. Selain pakai tempat konser indoor, kami juga mempersiapkan tim medis yang akan bersiaga. Mereka juga akan memeriksa kesehatan penonton sebelum masuk venue," ujar Ruben Onsu menjelaskan.

Hal-hal preventif itu, menurut Ruben Onsu, dilakukan agar konser terbebas dari penularan virus Korona COVID-19.*

(SIS)