JAKARTA - Kabar meninggal dunia Ashraf Sinclair membuat sejumlah artis tanah air tidak percaya, salah satunya Dian Sastrowardoyo.

"Semoga dipermudah semua urusannya, semoga dikuatkan keluarganya. Still can't believe this is happening," tulis Dian dalam unggahannya di sosial media, Selasa (18/2/2020).

Senada dengan Dian, Luna Maya juga mengungkapkan duka yang mendalam. "Innalillahi wa innailaihi rojiun," ucap Luna Maya seraya menambahkan emotikon menangis.

Ashraf Sinclair yang merupakan suami dari Bunga Citra Lestari mengembuskan napas terakhir pada pukul 04.00 WIB di rumah sakit MMC, Jakarta Selatan, akibat serangan jantung.

Ashraf Sinclair dan Bunga Citra Lestari menikah pada 2008 silam. Dari pernikahannya dengan pelantun Sunny tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama Noah Sinclair.

(kem)