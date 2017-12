JAKARTA - Artis seksi Five V mengaku sakit hati atas dugaan diserang mantan suaminya dalam tayangan Hotman Paris Show, tayang Selasa (19/12/2017). Apalagi, serangan itu membawa-bawa anaknya, Bilqis yang diyakini tidak seharusnya terlibat dalam perseteruannya tersebut.



"Belakangan ini saya diserang di Instagram sama yang mengaku anak saya, padahal saya tahu itu mantan saya," kata Five V kepada host Hotman Paris dan Vanessa Angel, serta bintang tamu Selvi Kitty ketika ditanya mengenai anaknya itu.



Akhirnya, Selvi membongkar masa sulitnya untuk bertemu Bilqis. Sejak menyusui, sekira 14 tahun yang lalu, ia mengaku sudah dipisahkan dengan anak semata wayang buah pernikahannya itu. Setelah dipisahkan pun ia sangat dipersulit untuk bertemu hingga tidak bisa mengajaknya sekedar bermain atau berjalan-jalan. Padahal, hak asuh anak jatuh pada dirinya setelah bercerai pada 2006 silam.

Tak hanya itu, Five V menyatakan Bilqis sudah dibawa pindah ke Malang, Jawa Timur. Oleh karena itu ia tidak lagi punya kesempatan untuk bercengkerama dengan anaknya sama sekali, sementara Five V sendiri masih disibukkan dengan kegiatan di ibukota. Pencarian Five V hingga ke Malang pun gagal karena tidak ada lagi komunikasi.



"Komunikasi sama sekali enggak ada. Sekarang udah dibawa ke Malang jadi enggak bisa ketemu sama sekali," lanjut Five V.



Perceraian Five V dengan mantan suaminya, Iwan Setya Budiman memang diketahui tidak berjalan mulus. Perceraian mereka memang sudah selesai diurus, namun ia sendiri masih harus memperjuangkan kesempatan untuk bertemu Bilqis. Sementara itu, Five V kini lebih memilih menjalin kasih dengan orang asing alias bule karena sudah kapok menjalin kasih dengan pria lokal.



Akhirnya, Five V memberi salam untuk Bilqis. Ia sempat menitikkan air mata sebelum mengakhiri ucapannya tersebut.



"Bilqis, bunda sayang Bilqis. Apapun yang diceritakan tentang bunda ke Bilqis, bunda tetap sayang," tutup Five V.

(ade)