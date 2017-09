Makin Serius, Selena Gomez dan The Weeknd Tinggal Serumah di New York

The Weeknd dan Selena Gomez. (Foto: Vanity Fair)

LOS ANGELES – Selena Gomez dan The Weeknd membawa hubungan mereka ke level yang lebih serius. Belum genap setahun pacaran, pasangan musisi ini sudah memutuskan untuk tinggal seatap.

Seperti diwartakan oleh Entertainment Tonight, Selasa (12/9/2017), Selena dan The Weeknd sekarang tinggal bersama di sebuah apartemen mewah di Greenwhich Village, New York. Tapi, Selena dan pelantun Starboy itu hanya tinggal serumah untuk sementara saja. Kenapa?

Keputusan itu diambil setelah Selena dan The Weeknd saat ini sama-sama sedang punya pekerjaan di New York. The Weeknd sekarang sedang dalam rangkaian turnya, sementara aktris 25 tahun tersebut sedang syuting film terbarunya di Big Apple.

Selena sudah terlihat di lokasi syuting proyek rahasia Woody Allen itu pada Senin 11 September. Mantan kekasih Justin Bieber tersebut tampil sederhana dengan memakai mantel coklat, skinny jeans, dan sneakers putih.

Walau hanya tinggal bersama untuk sementara waktu, tapi ini merupakan keputusan besar dalam hidup Selena. Pasalnya, mantan bintang Disney itu biasanya lebih memilih menginap di hotel ketika sedang ada proyek di luar kota.

Menurut seorang sumber, apartemen mewah Selena dan The Weeknd berada tepat di pusat Greenwhich Village. Apartemen tersebut dilengkapi dengan atap setinggi 11,6 kaki, balkon Juliette glass, dan English kitchen. Harga unit serupa di gedung apartemen tersebut diketahui USD16 ribu per bulan atau lebih.

“Yang terbaik, kamar mandi utamanya dipenuhi dengan barang-barangnya (The Weeknd dan Selena), shower uap dan bak mandi Kohler. Mereka berdua sangat ramah kepada tetangga dan tampak sangat bahagia dengan kesepakatan hidup bersama mereka,” tutur sumber.

Sejauh ini, Selena dan The Weeknd memang tak menunjukkan tanda-tanda ragu pada satu sama lain. Sejak ketahuan bermesraan pada Januari lalu, keduanya kerap tampil bersama di depan publik dan sekarang sudah tak ragu pamer kebersamaan mereka.

Di tengah kesibukan masing-masing, Selena dan pemilik nama asli Abel Tesfaye berusaha selalu menyisihkan waktu untuk bertemu dan mendukung satu sama lain. Selena pernah pergi ke New York untuk menghadiri konser The Weeknd pada Juni lalu.

Tak mau kalah, The Weeknd juga jauh-jauh terbang dari Paris ke Los Angeles untuk merayakan ulang tahun Selena pada Juli lalu. The Weeknd mengajak Selena makan siang bersama di Los Angeles setelah melewatkan pesta ulang tahun sang pacar karena ia harus konser di Paris.