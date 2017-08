FOTO: Kenakan Ripped Jeans, Cinta Laura Dikira Ariana Grande

JAKARTA - Dengan mengenakan sebuah celana jeans robek atau dikenal dengan ripped jeans, Cinta Laura sukses membuat netizen memujinya. Bahkan netizen sampai ada yang menyebut Cinta memiliki kemiripan dengan diva pop dunia Ariana Grande.

"Ariana grande😍," tulis @andiiinauliah12.

"Cantik banget loh....gk bosen liatnya...," tulis @nuriyeni4618.

- Baca Juga: FOTO: Wow, Pose Seksi Cinta Laura Dinilai Netizen Mirip Celine Dion

- Baca Juga: FOTO: Kenakan Batik, Cinta Laura Dapat Pujian Netizen

Selain itu, warna rambut blonde dari aktris 24 tahun itu tampak jelas terurai. Gaya sporty dari Cinta begitu kental terasa, apalagi ditambah dengan sepatu putih yang dikenakannya. Tak lupa, ia juga sedikit menuliskan sebuah kalimat yang tentang jaket hoodie yang dikenakannya.

"Giving the hoodie look a go. 🙆," tulis Cinta Laura.

Sementara itu, pemain film Oh Baby ini juga menyematkan sebuah kalimat panjang yang ditulisnya dengan bahasa Inggris. Rupanya maksud tulisan itu adalah keinginan Cinta untuk lebih disiplin merawat tubuhnya.

Maksud dari foto yang dibagikannya kala itu perihal perawatan tubuh yang dilakukan oleh pelantun Cinta Atau Uang.

- Baca Juga: Unggahan Seksi Cinta Laura Tuai Respons Beragam dari Netizen

- Baca Juga: Jangan Bengong Lihat Cantiknya Cinta Laura Selfie Bareng Emma Stone

Tapi dirinya juga tidak menampik bahwa tidaklah mudah untuk mendapatkan tubuh yang sehat, apalagi sixpack seperti dalam foto yang dibagikannya. Nutrisi dan makanan sehat menjadi bagian terpenting untuk merawat tubuhnya tersebut.