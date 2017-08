Video Klip "Look What You Made Me Do" Bikin Katy Perry Terdiam di MTV Music Award 2017

Video Klip Look Wahat You Made Me Do, Taylor Swift (foto: TaylorSwiftVEVO/Youtube)

JAKARTA - Perselisihan Taylor Swift dan Katy Perry nampaknya masih terus berlanjut, meski Katy sempat mengaku dirinya tidak ingin bermusuhan dengan Swift.

Namun, video klip "Look What You Made Me Do" milik Taylor Swift yang ditayangkan di ajang MTV Music Awards 2017 membuat Katy Perry tidak bisa berkata apa-apa alias diam seribu bahasa.

Video klip yang disutradarai Joseph Kahn itu seolah menjadi drama yang membuat perselisihan dua bintang itu semakin panas dan panjang saja.

Dilansir Aceshowbiz, video klip 'Look What You Made Me Do' ditayangkan tepat setelah masa jeda. Katy Perry yang menjadi pembawa acara itu pun terdiam. Bahkan, Katy dikabarkan tidak pernah menyebutkan nama Swift selama acara tersebut berlangsung.

Sementara, dari sisi visualisasi, video klip 'Look What You Made Me Do' dibuka dengan memperlihatkan suasana pemakaman. Pada salah satu batu nisan, tertulis 'Here Lies Taylor Swift's Reputation', kemudian disusul dengan kemunculan perempuan dengan wajah menakutkan.

Dalam video itu, terlihat Swift duduk di singgasana yang dipenuhi ular. Pada bagian lain, sang bintang terlihat berada di bak mandi yang dipenuhi berlian. Klip itu membuat penonton takjub.

Seperti diketahui, Taylor Swift tak muncul di ajang MTV Video Music Awards (VMA) yang digelar Minggu malam waktu Amerika Serikat. Namun, dia seolah mengeluarkan sindirannya melalui video single anyanya berjudul "Look What You Made Me Do".

Video musik satir yang tayang perdana pada ajang VMA kali ini menggambarkan jika Taylor Swift seolah tak mau menyembunyikan apa-apa. Sekira 1 jam sebelum seremoni Taylor Swift tidak tampak di panggung.

