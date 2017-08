Oppa, Romantisnya Panggilan Sayang Suzy Bae pada Lee Min Ho

SEOUL – Setiap orang, seringnya mempunyai panggilan sayang kepada orang yang dicintainya. Termasuk yang dilakukan Suzy Bae pada Lee Min Ho.

Suzy Bae ternyata memiliki panggilan sayang terhadap Lee Min Ho. Dalam hal ini, Suzy Miss A ternyata memanggil Lee Min Ho dengan sebutan Oppa.

Memgutip news124, panggilan sayang Suzy dan Lee Min Ho memang telah dilakukan keduanya saat menjalani hubungan pacaran. Hal itu, semakin membuat hubungan Suzy dan Lee Min Ho semakin romantis.

Dikabarkan, Lee Min Ho juga sempat terlihat mengunjungi apartemen Suzy saat memperoleh hari libur dalam pelatihan wajib militernya. Aktor berusia 30 tahun ini mengajak Suzy untuk menikmati waktu santainya.

Sementara itu, Suzy akan disibukkan dengan promosi drama While Are You Sleeping. Drama ini akan segera tayang pada Oktober mendatang.

Di drama ini, Suzy beradu akting dengan Lee Jong Suk. Keduanya akan terlibat sebuah cinta yang rumit dengan dibalut tema fantasi. Demikian ditulis Sindonews.

