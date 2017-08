Konser di Jakarta 3 September, G-Dragon Big Bang Bakal Gelar Pesta Besar

JAKARTA – G-Dragon, pemimpin dari grup band terpanas di Korea, Big Bang, akan menyapa penggemarnya di Indonesia pada 3 September 2017. Apa kejutan yang akan ditampilkannya?

IME Asia selaku promotor yang memboyong konser G-Dragon merilis video greeting untuk konser yang bertajuk Act III: M.O.T.T.E.

Di video itu, penyanyi yang memiliki nama asli Kwon Ji Yong menanyakan kabar dari penggemarnya. Maklum saja kedatangan penyanyi yang biasa di sapa GD telah lama tidak datang ke Indonesia.

"Apa Kabar Jakarta, saya GD kali ini Solo Tour Act III: M.O.T.T.E akan digelar pada 3 September," ujar GD dalam video greeting-nya.

Ia pun akan membuat pesta besar pada konsernya itu. Mengingat konser tersebut digelar di ICE BSD City Tanggerang.

"Mari kita berpesta bersama di Ice Hall, terima kasih," katanya.

G-Dragon yang merupakan pemimpin dari grup band terpanas di Korea Big Bang mengumumkan akan kembali mengadakan tur dunianya yang kedua, G-Dragon 2017 World Tour. Dia memulai tur dunianya di Seoul, Korea Selatan dan akan mengunjungi 29 kota di Asia, Australia, Amerika Utara dan Eropa. Konser Solo G-Dragon Act III: M.O.T.T.E di Indonesia akan digelar pada 3 September pukul 18.30 WIB di ICE Hall BSD, Tangerang.

‘Motte’ yang berarti rahim ibu dalam Bahasa Korea, yang juga berarti dari/sejak lahir. Kata ini juga singkatan dari ‘Moment Of Truth The End’ dan juga berkenaan dengan momen kebenaran, kebenaran itu sendiri, kesendirian dan kesedihan yang tersembunyi di balik kehidupan glamor dari kesuksesannya yang luar biasa.

Act III melambangkan dekade ketiga dari kehidupannya dan tahap ketiga dari karir G-Dragon yang dimulai dengan dirilisnya album yang berjudul sama dengan nama aslinya, yaitu Kwon Ji Yong.

G-Dragon debut sebagai artis solo dengan peluncuran Heartbreaker. Album tersebut meraih kesuksean dengan lebih dari 200.000 kopi berhasil terjual dan memenangkan penghargaan Album of The Year dari 2009 Mnet Asian Music Awards, dimana single dengan nama yang sama menduduki peringkat pertama di berbagai chart musik.

Selanjutnya, G-Dragon berkolaborasi dengan member T.O.P dengan merilis album berjudul GD & TOP (2010), yang berisi lagu-lagu hits seperti High High, Oh Yeah, dan Knock Out dimana album tersebut debut di peringkat pertama di Gaon Album Chart. Mini album pertamanya One of a Kind (2012) mendapat respons positif, mencapai kedudukan teratas di Billboard World Album Chart dan menjadi album dengan penjualan terbanyak oleh penyanyi solo Korea mengalahkan albumnya sendiri Heartbreaker.

Setelah merilis mini album pertamanya, G-Dragon memulai One of a Kind World Tour mengunjungi 9 negara dan 13 kota pada tahun 2013. Saat itu, dia berhasil mengumpulkan fans sebanyak 570.000 orang. Demikian ditulis situs Sindonews.



