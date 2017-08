FOTO: Diusir dari Panggung, Afgan Terharu Lihat Penonton Prambanan Jazz Festival

JAKARTA - Penyanyi Afgan Syahreza mendapatkan pengalaman buruk saat manggung di Prambanan Jazz Festival 2017 pada 19 Agustus 2017. Pria 28 tahun itu meluapkan kekecewaannya terhadap pihak penyelenggara ajang tahunan musik tersebut melalui akun Instagram baru-baru ini.

Bagaimana tidak, saat Afgan manggung dihadapan puluhan penggemar mendadak sound hingga lampu panggung dipadamkan begitu saja. Menurut Afgan seharusnya ia dijadwalkan tampil pukul 20.00 WIB namun nyatanya baru bisa naik ke atas pentas sekira pukul 21.48 WIB sehingga bentrok dengan pertunjukkan Sarah Brightman.

"Padahal gua sudah stand by satu jam lebih awal untuk antisipasi. Dan karena ada international artist yang harus main di waktu yang sama, gua malah dibilang enggak usah main sama panitia, cuman karena gua lihat banyak sekali penonton yang sudah nunggu di depan panggung, bahkan ada yang sudah dateng jauh-jauh dari luar Jogja, akhirnya gua dan management fight untuk naik," kata Afgan di laman Instagram pribadinya.

"Walaupun sound awalnya enggak dinyalain oleh mereka, gua tetep nyanyi, at least fans enggak sia-sia udah nunggu. Eh di lagu ke 4, lampu panggung semua di matiin, alias gua diusir," tambahnya.

Kejadian tersebut membuat fans Afgan mendadak menyalakan lampu dari ponsel mereka masing-masing demi membuat panggung tetap bersinar. Dalam pernyataannya, Afgan merasa sangat terharu atas tindakan para penggemar.

"Akhirnya semua penonton nyalain flashlight dr handphone masing-masing, tanda mereka tetep ingin gua nyanyi. Moment ini yang buat gua dan anak-anak band terharu, mengobati kekecewaan kita semua. Terimakasih buat semua yang hadir semalam, enggak tau lagi deh kalo enggak ada support kalian. It means the world to us!" imbuhnya.

Tak lupa Afgan juga melontarkan kritikan pedas terhadap pihak penyelenggara. Ia menghimbau agar artis lokal setidaknya diberikan pelayanan setara seperti halnya para artis internasional.

"Sayang sekali padahal acaranya bisa digarap dengan bagus, semoga bisa jadi pelajaran buat penyelenggara Prambanan Jazz. Dan semoga kedepannya local artist bisa dapat apresiasi yang sama dengan International artist. Cause we're all just trying to give our best on stage," kata Afgan.

Momen-momen saat lampu stage hingga sound mati Afgan pun sudah tersebar di jagat maya dan menjadi viral dimana-mana. Publik sangat menyayangkan kejadian tak mengenakan itu justru datang dari event sebesar Prambanan Jazz Festival 2017.

Sementara itu, Afgan sendiri tampil di Britama Stage dengan membawakan sejumlah lagu termasuk Dia Dia Dia hingga Sadis. Sayang saat hendak menyanyikan lagu keenam yang berjudul Panah Asmara sound system hingga lampu panggung tiba-tiba mati.

Terkait masalah tersebut pihak penyelenggara sudah melontarkan permintaan maaf secara resmi pasca-insiden terjadi.