Kahitna Juluki Penonton Prambanan Jazz dengan 'Soulmate Kahitna'

YOGYAKARTA - Menutup penampilan dengan lagu Juwita, Yovie and Nuno sukses membuat penonton Prambanan Jazz Festival berdecak kagum. Bahkan tidak berhenti sampai disitu, Kahitna bahkan menjadi salah satu penampilan yang paling ditunggu oleh para penonton sejak sore hari.



Memulai pertunjukan, Mario Ginanjar nampak ramah menyapanpara penonton dari atas panggung. Ia bahkan mengajak penonton untuk bernyanyi dan menjadikan malam terakhir pagelaran Prambanan Jazz tak terganti.

"Prambanan Jazz Festival. Selamat malam. Senang sekali. It's good to be here," sapa Mario Ginanjar ramah dari atas panggung.

"Jogja mana suaranya?? Kita akan coba buat malam ini Takkan Terganti buat kalian semua," sambungnya, yang langsung disambut penonton dengan teriakan.



Memasuki lagu kedua, Kahitna kembali mengajak penonton untuk bernyanyi dan berjoget mengikuti alunan lagu. Bahkan mereka sempat mengungkapkan rasa terima kasih karena bisa kembali menjadi salah satu pengisi acara di pagelaranbPrambanan Jazz Festival tahun ketiga.



"Senang sekali berada di Pramban Jazz Festival, ini tahun kedua kita main disini. Terima kasih untuk semua yang ada disini, yang rela masih nungguin kita, terima kasih semua," ungkap Carlo Saba.



"Biasanya di acara-acara musik jazz, Kahtina selalu mengaransemen ulang lagu secara khusus untuk dinyanyikan. Seperti lagu ini, Tentang Diriku," sambung Hedi Yunus yang langsung ditanggapi penonton dengan teriakan.

Usai menyanyikan lagu Tentang Diriku, Mario yang mengaku kepanasan sempat membuka jaket hijau armynya. Penonton yang melihat hak tersebut sontak berteriak histeris.



Mengapresiasi antusias penonton, Hedi Yunus bahkan sempat memberikan jukukan kepada para penonton Prambanan Jazz malam tadi. Ia bahkan menyebut para penonton sebagai Soulmate Kahitna.



"Ini lagu untuk semua penonton yang sudah bertahan hingga hari ketiga Prambanan Jazz Festival. Boleh ya kita sebut kalian semua yang nonton Kahitna dengan panggilan Soulmate Kahitna," pinta Hedi.



Pendeknya durasi membuat Kahitna terpaksa harus mengakhiri penampilannya dengan lagu Mantan Terindah. Sebelumnya di lagu Untukku, para personil sempat meminta penonton untuk menyalakan flashlight telepon genggam mereka serta meminta panitia untuk mematikan lampu.