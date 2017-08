HARI MERDEKA: Upacara Bendera di Istana, Ari Lasso Senang Nyanyi di Depan Presiden

JAKARTA – Ari Lasso tidak akan melupakan momen istimewa hari ini, yaitu ulang tahun kemerdekaan ke-72 Indonesia. Mantan vokalis band Dewa 19 itu mengaku senang didapuk untuk memeriahkan upacara bendera di Istana Merdeka, Jakarta.

Ari, berkesempatan menyanyikan salah satu lagu hits andalannya, Mengejar Matahari. Pemilik nama asli Ari Bernadus Lasso itu mengaku spesial lantaran bisa menyanyi langsung di depan Presiden Joko Widodo dan tamu kehormatan.

"Setelah ngamen keliling sana sini selama hampir 25 tahun, akhirnya besok berkesempatan menyanyikan 'Mengejar Matahari' di depan Presiden dan seluruh undangan kenegaraan dalam rangkaian Upacara Bendera Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke 72 di Istana Merdeka," kata Ari melalui akun Instagram @ari_lasso.

Meski tengah mengalami cedera pada bagian bahu, penyanyi kenamaan Indonesia itu merasa bersyukur atas kesempatan yang didapatnya.

"Perasaan yg campur aduk nyaris tak bisa digambarkan dengan kata2..Hanya Bisa Bersyukur," cuit pelantun Aku Dan Dirimu itu.

"Unforgetable Moment.. Singing my song 'mengejar matahari' on Indonesia Independence Day Ceremony in front of President. Feel so Grateful n Blessed," pungkasnya.