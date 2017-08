Ivan Gunawan Unggah Foto Jadul Ruben Onsu, Netizen Gemas Sama Pipinya

JAKARTA – Ruben Onsu memang sedang berbahagia hari ini. Memasuki usia 34 tahun, suami dari Sarwendah ini mendapatkan banjir ucapan selamat dan doa untuk kebahagiaannya.

Satu demi satu para sahabatnya pun memberikan ucapan selamat. Tidak hanya Raffi Ahmad dan Zaskia Gotik, tapi juga Ivan Gunawan. Berbeda dengan Raffi Ahmad yang mem-posting foto terkini, Ivan Gunawan justru mem-posting foto jadul Ruben Onsu.

Yang membuat netizen jadi tertawa, Ivan Gunawan mem-posting foto jadul Ruben Onsu yang terlihat masih gemuk.

”Happy Bday boy πŸ‹οΈβ™€οΈπŸ‹οΈβ™€οΈπŸ‹οΈβ™€οΈπŸ‹οΈβ™€οΈπŸ‹οΈβ™€οΈ,” tulis @ivan_gunawan dalam keterangan foto tersebut.

Sontak para netizen pun langsung memberikan komentar yang beragam, begitu melihat posting-an foto Ivan Gunawan tersebut.

”Ya aaaamppouun endutnya kak @ruben_onsu πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„,” tulis @riarisfyanti.

”Pasn msh chuby πŸ˜‚,”celetuk @yankzhit25.

”Ya ampun itu fto jman kpan @ruben_onsu,” sahut @lindhaa90_qaireensalsa.

Kemudian, netizen lain @shelomitha_divanka_riduan juga turut berkomentar. β€œHarus ya mak pke fto lama πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ kepo muka ka ruben klo liat post mak igun πŸ˜‚πŸ˜‚,” tulisnya.

”Gemesh gemesh sama pipinya,” ujar @market63_byroro.

”Ky gini ka Ruben ganteng ya...napa skrg kurus...gemukin lg dong ka Ruben,” ucap @nimamanikraj.

”Kak @ruben_onsu bikin gemeshh pipinya..πŸ˜‚πŸ˜‚ cakep kak,” sahut @nikmahrunia.

”Wish u all the best @ruben_onsu πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚,” tutup @iwan.tirta.