Jaga Sikap Terhadap Fans Muslim, BTS Banjir Pujian

SINGAPURA - Boyband BTS kembali menjadi perbincangan publik. Bukan lagi soal prestasi yang mereka torehkan, kali ini sikapnya terhadap seorang fans Islam di Singapura menjadi topik hangat di media sosial.

Para pelantun Fire tersebut mendapatkan momen untuk berbagi kebersamaan lebih dekat dengan penggemar saat acara Music Bank in Singapore pada 4 Agustus 2017 kemarin. Para penggemar terpilih mendapat kesempatan untuk melakukan selfie bersama para Jongkook cs lewat sebuah undian.

Dari sekian banyak ARMY (sebutan fans BTS) yang beruntung, seroang penggemar berhijab yang diketahui memiliki nama Nurul menarik perhatian publik. Bukan sekedar kesempatan bisa selfie bersama, melainkan sikap para ketujuh member yang menjadi perbincangan.

Para penggemar yang berada di lokasi mengungkapkan kesaksian mereka sebelum momen selfie terjadi. Setelah Rap Monster menyambut penggemar tersebut ke atas pangung, J-Hope langsung membisikkan dan memberi peringatan untuk tidak bersentuhan melihat seorang wanita berhijab.

"Wait, Its Hobi! (J-Hope). Dia bilang kepada para member tentang sesuatu. OMG! Dia bilang ke member lain untuk menghargai fans muslim," tulis akun @clavinov.

"Apakah kalian sadar? Mereka tahu kalau fans kedua adalah seorang muslim dan mereka tidak menyentuhnya," tambahnya.

Kedekatan BTS dan fans tersebut terlihat dalam hasil potret yang dibagikan lewat Twitter, yang menunjukkan kedekatan tanpa sentuhan. Senyum manis dan bahagia terpancar dari wajah mereka.

"THANK YOU FOR CALLING ME. SELCA WITH THEM! 고마워요. 그리고 사랑해요! 😍 #MUSICBANKinSG," tulis akun @owlnuna pemilik foto tersebut.

Setelah itu mereka, mendapat sambutan hangat dari para netizen yang mengetahui kisah di balik selfie tersebut.

"Aku muslim ARMY dan fakta tersebut kalau mereka menghargainya dan tidak menyentuhnya membuatku bahagia," tulis @lovebytheme_JM.

"Aku sangat penasaran sebagai muslim (walaupun aku tidak pakai hijab) untuk melihat bagaimana mereka sadar tentang agama dan membuatku hampir menangis," tulis @sugaASTRO.

"Sebagai seorang Muslim aku penasaran bagaimana mereka bisa menghadapi situasi itu. Mereka sangat sopan dan mereka mengharagai agama tersebut. I love you BTS," tambah @Sarra1807.