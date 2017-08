Setelah Menahan Rindu, Raisa dan Hamish Olahraga Bareng

JAKARTA - Baru-baru ini, Hamish Daud mengungkapkan rasa rindunya kepada sang kekasih, Raisa Adriana pada foto yang diunggah akun Instagram pribadinya.

Dalam foto itu memperlihatkan wajah gemas pelantun lagu Kali Kedua tersebut ketika mencubit pipi Hamish yang baru saja pulang dari Kalimantan Timur untuk sebuah pekerjaan.



"It's good to be home again," tulis pria 37 tahun tersebut.

Setelah menahan rindu, pasangan yang telah bertunangan pada Mei 2017 lalu ini akhiranya bertemu. Terlihat dari video yang diunggah pada Instagram Story Raisa, keduanya terlihat menghabiskan waktu dengan cara yang cukup tak biasa, yakni berolahraga.





Pada malam hari, Hamish dan Raisa pun melakukan kencan romantis. Kali ini, pemain film Trinity, The Nekad Traveler tersebut yang mengabadikan momen kebersamaan mereka pada foto di Instagram Story.

Pada foto itu, Hamish memberikan sebuket bunga pada Raisa. Wania 27 tahun tersebut langsung mengembangkan senyum kebahagiaan.



Tak hanya sampai di situ, kemesraan mereka pun kembali nampak saat Raisa memainkan piano. Dalam video itu, Hamish langsung menghampiri kekasihnya tersebut.

Kisah asmara Raisa dan Hamish memang tak pernah luput dari sorotan meski keduanya terbilang cukup tertutup mengenai hubungannya. Setelah bertunangan, santer kabar beredar kalau mereka akan melangsungkan pernikahan pada September mendatang.