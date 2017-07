BTS: Kisah Sukses di Media Sosial, Album Baru, dan Akhir Tur Dunia

SEOUL – Bangtan Boys atau yang lebih dikenal dengan nama BTS, dipastikan akan menggelar konser pada akhir tahun ini di Seoul, Korea Selatan. Menurut Big Hit Entertainment, selaku agensi, konser itu merupakan event pamungkas dari tur dunia yang dimulai BTS sejak Februari 2017.

Konser selama tiga hari bertema ‘2017 BTS Live Trilogy Episode III: The Wings Tour The Final’ itu akan digelar di Gocheok Sky Dome, Seoul, pada 8-10 Desember 2017. Venue serupa ketika BTS mengawali tur dunianya pada awal tahun ini.

Melansir Yonhap News, dari Seoul, BTS kemudian manggung ke 17 kota di sepuluh negara, termasuk Amerika Utara, Asia Tenggara, Australia, dan Jepang. Rangkaian tur itu dijalani BTS bersamaan dengan jadwal rekaman untuk album baru mereka yang rencananya akan dirilis pada September mendatang.

Boy band yang memulai debutnya pada 2013 itu tumbuh menjadi salah satu grup idol yang patut diperhitungkan. Meski harus bersaing dengan sejumlah boy band besar, semisal BIGBANG, Super Junior, dan EXO, BTS nyatanya mampu memenangkan trofi Top Social Artist pada Billboard Music Awards yang digelar Mei silam.

Empat album yang dikeluarkan BTS, termasuk ‘Spring Day’ dan ‘You Never Walk Alone’, mampu menembus Billboard 200. Ini menjadi capaian mengagumkan bagi BTS mengingat mereka bernyanyi dalam bahasa Korea dan jarang mempromosikan albumnya di pasar Amerika.

Kesuksesan itu dinilai Billboard, ditopang oleh promosi digital yang dijalani BTS. Hari ini (28/7/2017) misalnya, BTS dikabarkan meraih catatan baru di Twitter dengan membukukan 7 juta follower. Rap Monster dan enam rekannya sukses menggaet 1 juta pengikut baru hanya dalam 2 bulan sejak mereka mengumumkan 6 juta follower pada 28 Mei 2017.

Tak hanya di Twitter, di YouTube pun BTS menuai sukses yang tak kalah gemilang. Video musik mereka berjudul Spring Day sukses ditonton 102.329.800 kali. Dengan begitu, BTS melengkapi capaiannya, setelah Not Today, Dope, Fire, Boy in Luv, Save Me, dan Blood, Sweat & Tears, juga sukses ditonton lebih dari 100 juta kali di YouTube.

Dengan semua capaian itu, tak salah kiranya jika majalah Time memasukkan BTS dalam daftar Orang Paling Berpengaruh pada Juni silam. Selain merilis album baru, September mendatang, BTS juga akan tampil dalam konser 25 tahun penyanyi veteran Seo Taiji berkarya.