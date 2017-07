FOTO: Armand Maulana Kaget Dapat Hadiah Sepatu Mahal dari Nino RAN

JAKARTA - Persahabatan dua musisi Armand Maulana dan Anindyo Baskoro alias Nino RAN terjalin begitu erat. Hubungan keduanya pun semakin dekat saat sama-sama didapuk sebagai The Judges Team Boys ajang pencarian bakat The Next Boy/Girl Band.

Diam-diam, Nino pun sering memberikan hadiah spesial untuk sang vokalis grup band Gigi itu. Yang terbaru, Armand mengaku pria 29 tahun tersebut memberikan dirinya sepasang sepatu baru yang sudah diidamkan sejak lama.

- Baca Juga: Doyan Makan, Nino RAN Habiskan Delapan Porsi Sehari

- Baca Juga: Jelang Live The Next Boy/Girl Band, Nino 'RAN' Pasang Ekspektasi Tinggi

Menurut pelantun tembang 11 Januari itu, awal mulanya Nino menanyakan ukuran sepatu yang dipakainya. Namun ia tak menyangka ternyata Nino mempersembahkan sepatu jenis sneakers dengan harga yang cukup fantastis khusus kepadanya.

"Nih anak (Nino) tiba-tiba nanya, Kang sepatu no 44 kan ya? Dan sekonyong-koyong dia pun ngasih sneakers yang gua udah incer lama. OMG dikasih aja gitu!!!" katanya di Instagram pada Rabu (26/7/2017).

Pasca-diberi sepatu mahal tersebut, istri Dewi Gita itu pun langsung mendoakan agar Nino selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Ia juga berharap kiprah Nino di belantika musik Tanah Air terus berjaya.

"Gua doain lu sehat terus disayang terus sama orang-orang. Sama karya-karya lu makin menjulang tinggi di angkasa bradeurrrr lap u pul lahhh pokonya mah," tambah Armand.

Dalam foto yang diposting, menampilkan Armand dan Nino berpose bersama, lengkap dengan sepatu baru. Keduanya sama-sama mengangkat sepatu berwarna merah putih dengan tulisan brand Supreme.

Kontan saja para pengikut Instagram Armand itu pun langsung memberikan komentar yang beragam. Mereka salut dengan aksi Nino yang membagikan Armand hadiah yang cukup spektakuler.

- Baca Juga: Nih, Video Mantap Kolaborasi Godbless, KOIL, Armand, dan Ello

- Baca Juga: Lagu Rekomendasi Valentine dari Armand Maulana

"Kang @armandmaulana04 mantap jiwa itu sepatu. Tergantung amal perbuatan emang. Joslah," tutur @moedl09.

"Suka banget sama friendship di antara Kang Armand sama Bang Nino," timpal @seok.seokk.

Sementara itu, sama-sama ditunjuk sebagai The Judges The Next Boy/Girl Band baik Armand maupun Nino tengah bersiap memasuki babak grand final bersama Denada. Ajang pencarian bakat yang digagas GlobalTV itu sendiri akan disiarkan pada Kamis, 27 Juli 2017.