Lewat Foto Instagram, Selena Gomez Isyaratkan Rilis Lagu Baru?

LOS ANGELES - Selena Gomez kembali mengisyaratkan akan mengeluarkan single terbarunya. Lewat tiga foto dalam instagram pribadinya @selenagomez, pelantun Bad Liar itu menuliskan judul foto yakni Fetish. Dalam foto itu pula terlihat mimik wajah sedih dari seorang diva 24 tahun.



Dilansir Aceshowbiz, Selena tengah bersiap merilis lagu barunya. Dari foto yang ditampilkan mantan kekasih dari Justin Bieber itu, nampak sedang duduk ditengah jalan dengan pakaian kuning menyala sembari menunjukkan ekpresi yang begitu sedih. Tiga gambar yang diunggah oleh dirinya pun diberi judul yang sama yakni Fetish.





FETISH A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jul 6, 2017 at 11:02am PDT

Rumor yang tengah beredar, lagu tersebut berjudul Fetish yang menjadi kolaborasinya bersama dengan seorang rapper yakni Gucci Mane. Bahkan single terbarunya ini akan menjadi single utama dari album barunya.Selain itu lagu baru ini juga menjadi lagu favorit The Weeknd. Meski Selena belum memberitahukan tanggal rilis dari single terbarunya Fetish. Namun sebuah kabar menyebutkan bahwa single barunya ini akan dirilis pada 14 Juli mendatang. Fans pun begitu antusias menunggu lagu baru dari kekasih The Weeknd tersebut dan berharap akan terjadi duel charts. Setelah sebelumnya, lagu Bad Liar milik Selena harus bersaing dengan lagu Malibu milik Miley Cyrus. Lagu Fetish ini sendiri juga akan bersaing dengan bintang Disney yakni Demi Lovato yang berjudul Sorry Not Sorry dan akan dirilis pada 11 Juli mendatang.Untuk itu, kita tunggu saja musik seperti apa yang akan disuguhkan Selena Gomez pada single terbarunya nanti.