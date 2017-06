Gokil, BLACKPINK Pecahkan Rekor MV Paling Banyak Ditonton Kurang dari 24 Jam

SEOUL - BLACKPINK membuktikan diri sebagai grup yang harus diwaspadai oleh boyband atau girlband lain. Comeback setelah hampir setahun lewat lagu As If It's Your Last, Lisa cs memecahkan rekor sebagai grup dengan video klip atau MV paling banyak ditonton dalam waktu kurang dari 24 jam.

BLACKPINK menandai comeback mereka dengan merilis As If It's Your Last pada Kamis 22 Juni 2017. Tepat 24 jam setelah MV dirilis, As If It's Your Last tercatat sudah ditonton 13.316.290 di YouTube.

Dilansir Soompi, BLACKPINK mematahkan rekor yang sebelumnya dibuat oleh Bangtan Boys (BTS) lewat lagu Not Today. Dalam comeback terakhirnya awal tahun ini, BTS mencatat rekor sebagai grup yang MV-nya paling banyak ditonton dalam waktu 24 jam setelah Not Today dilihat 10.979.502 kali dalam waktu sehari semalam.

Di sisi lain, ini menjadi comeback BLACKPINK setelah terakhir merilis single November 2016. Berbeda dari sebelumnya, girlband asuhan YG Entertainment itu kini mengusung konsep yang lebih girly dan ceria untuk comeback kali ini.