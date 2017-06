Ungkapan Manis Keith Urban untuk Nicole Kidman

NASHVILLE - Pagelaran CMT Music Awards 2017 boleh saja berakhir pada Rabu malam (7/6/2017). Namun sepenggal romansa antara Keith Urban dan Nicole Kidman masih tersisa di gedung Nashville’s Music City Center, venue di mana event itu berlangsung.

Urban memang menjadi sorotan malam itu karena sukses memboyong empat trofi: Social Superstar of the Year, Collaborative Video of the Year, Male Video of the Year, dan Video of the Year. Namun, tak hanya trofi yang menarik dari musisi country tersebut pada malam itu.

Selain berpose mesra di red carpet, Urban dengan lantangnya melontarkan kata-kata manis untuk perempuan yang dinikahinya pada tahun 2006 itu. Dari atas panggung, di sela-sela pidato kemenangannya, Urban mengungkapkan kekagumannya pada Kidman.

(Keith Urban dan Nicole Kidman. Foto: JustJared)

Sedikit tersipu dia berujar, “Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat besar untuk istri saya, Nicole Mary. Kalian tidak pernah tahu bahwa dia berpengaruh besar dalam hidup saya. Bahkan untuk hal terkecil sekalipun. Dia juga secara khusus membantu penggarapan video klip Blue Ain’t Your Color.”

Meski Urban mengetahui dengan pasti bahwa pemeran The Others itu “membenci” pidato terima kasih, lelaki 49 tahun itu merasa perlu memberi tahu hal tersebut kepada publik. “Dia tidak suka hal-hal seperti ini. Namun, saya ingin orang-orang tahu bahwa dia sangat membantu saya dalam pembuatan video klip ini,” imbuhnya.

Ah, manisnya pasangan ini!