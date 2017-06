Keith Urban & Carrie Underwood Menang Besar CMT Awards 2017

LOS ANGELES – Ajang penghargaan untun insan musik country Hollywood, CMT Music Awards kembali digelar tahun ini. Bertempat di Nashville Music Center, Rabu 7 Juni 2017, CMT Music Awards memberikan 13 penghargaan untuk musisi country.

Keith Urban bisa dibilang menjadi musisi paling berbahagia dalam gelaran CMT Awards semalam. Hal itu karena pelantun Blue Ain’t Your Color ini menjadi yang terbanyak membawa pulang piala penghargaan.

Total, Keith memboyong empat trofi CMT Awards. Selain memenangkan kategori Social Superstar of the Year, Collaborative Video of the Year, Male Video of the Year, Keith juga menerima trofi tertinggi CMT Awards, yakni Video of the Year.

Menyusul Keith dengan piala terbanyak adalah Carrie Underwood. Carrie dinobatkan sebagai yang terbaik di dua kategori, yakni Female Video of the Year dan Collaborative Video of the Year untuk single The Fighter yang dibawakan bersama Keith.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang CMT Awards 2017 dilansir Billboard:

Social Superstar of the Year : Keith Urban

Collaborative Video of the Year : Keith Urban & Carrie Underwood (The Fighter)

Male Video of the Year : Keith Urban (Blue Ain’t Your Color)

Video of the Year : Keith Urban (Blue Ain’t Your Color)

Female Video of the Year : Carrie Underwood (Church Bells)

Duo Video of the Year : Florida Georgia Line (H.O.L.Y.)

Group Video of the Year : Little Big Town (Better Man)

Breakthrough Video of the Year : Lauren Alaina (Road Less Traveled)

CMT Performance of the Year : Jason Derulo & Luke Bryan (Want to Want Me)