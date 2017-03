Rossa Nangis hingga Curi Konsep di Konser Adele

JAKARTA - Rossa baru saja melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia bersama teman-temannya untuk menyaksikan konser Adele yang pada 18 Maret kemarin. Lewat beberapa unggahan di media sosial ia tak kuasa mengungkapkan rasa takjubnya pada pelantun Hello tersebut.

"Wah bagus banget yah. Adele tuh penyanyi yang luar biasa," ujar Rossa di The Pallas, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu (22/3/2017).

Saking takjudnya, pelantun Tegar ini dibuat menangis karena aksi panggung Adele. Terkhusus saat mendengar pembukaan lagu berjudul Hello.

"Dia cuma ngomong 'Hello, it's me' (lirik lagu Hello) gitu saja langsung 'Aaaaaa' aku nangis. Semua nangis. Suaranya tuh langsung menusuk gitu ke hati," tambahnya.

Penyanyi asal Sumedang ini mengaku telah lama menyukai Adele dengan suara khas yang menggelegar. Ia pun tak ragu untuk kembali menyaksikan konser selanjutnya di kemudian hari.

Tak hanya keseruan yang didapat. Rossa juga diam-diam mencuri konsep aksi panggung Adele untuk konser tunggalnya yang akan digelar 13 April nanti bertajuk "Rossa The Journey of 21 Dazzling Years".

"Aku memang sengaja datang ke sana untuk mengambil banyak inspirasi untuk di konser aku. Jadi memang kebetulan aku mau konser jadi aku pikir aku harus kesana," pungkasnya.

Usai menyaksikan, ia dibuat berinajinasi hingga terinspirasi.

"Aku tambah ngayal aku kalau di konser mau kayak gini gini. Aku mau nyanyinya gini. Jadi kan terinspirasi lebih ke penampilan Adele dan bagaimana mengontrol panggung," tambahnya.