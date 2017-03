Shane Filan Jamin Penonton Bakal Nikmati Konsernya Nanti

JAKARTA - Shane Filan siap kembali menggebrak panggung musik di Indonesia lewat konser solo yang akan digelar pada hari ini, Selasa (14/3/2017) di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan. Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone, ia meungkapkan bahwa nanti akan memberikan penampilan spesial seperti membawakan lagu dari boyband lawasnya Westlife bersama penyanyi Indonesia Gloria Jessica.



"Pastinya akan ada sesuatu yang spesial. Aku akan nyanyi banyak lagu lama seperti dari Westlife dan laguku. Aku juga akan duet dengan Gloria (Jessica) untuk lagu Flying Without Wings," ungkap Shane.



Tak hanya itu, pelantun Knee Deep in My Heart tersebut juga menunjukkan rasa tak sabarnya untuk bisa menyapa para penggemar di Indonesia. Ia bahkan menjamin bahwa penonton akan menikmati konsernya nanti.



"Ini akan menjadi show yang luar biasa ada banyak permintaan di Instagram dan mereka enggak sabar untuk nonton. Aku juga enggak sabar. Aku jamin semuanya akan menikmati show nanti," ujarnya.



Berkali-kali ke Indonesia untuk menggelar konser tak lepas dari dukungan para fans. Hal itu membuat Shane mengucap syukur kepada para fans yang selalu menanti dan mendukungnya.



"Terima kasih telah membawaku sering kali kembali ke sini. Semua rasa sayang dan dukungannya. Karena tanpa kalian, tidak akan ada aku. Terima kasih," tutupnya.



Shane Filan : Right Here Live in Concert akan dimulai pukul 20.00 WIB. Selain tampil duet dengan Gloria Jessica dan menyanyikan lagu-lagu Westlife, Shane juga tak lupa membawakan lagu dari album-album solonya.